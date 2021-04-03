132 yıllık tarihi camide korkutan yangın - Son Dakika

132 yıllık tarihi camide korkutan yangın

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de tadilat çalışmaları yapılan 132 yıllık camide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Hacıalibey Mahallesi Ülkü Sokak'ta bulunan Hacıalibey Camii'de henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. 1889 yılında yapılan caminin tadilat işlemleri sürerken, henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı ahşap kolonlar yangının etkisiyle tutuştu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, camide hasar oluştu. Konuyla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.