Son Dakika Haberleri: 1326'ncı Ziyaretçiye Sürpriz Hediye

1326'ncı Ziyaretçiye Sürpriz Hediye

43 dakika önce

Bursa'nın fetih tarihi olan 1326 yılına ithafen her gün Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret eden 1326'ıncı kişi sürpriz hediyenin sahibi oldu.

1326'ncı Ziyaretçiye Sürpriz Hediye, System.String[]
Bursa'nın fetih tarihi olan 1326 yılına ithafen her gün Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret eden 1326'ıncı kişi sürpriz hediyenin sahibi oldu.

Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde yeni bir uygulama başlatıldı. Dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olan Fetih Müzesi'ni her gün binlerce kişi ziyaret ederken, 1326'ncı ziyaretçi sürpriz hediyenin sahibi oldu. Bursa'nın fetih yılı olan 1326'ya ithafen başlatılan uygulama çerçevesinde ilk şanslı ziyaretçi 16 yaşındaki Furkan Cansabuncu oldu. Müzenin kapısından girmesiyle birlikte görevliler tarafından alkışlarla karşılanan genç ziyaretçi, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Günün en şanslı ziyaretçisi olan Cansabuncu'ya Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Müdürü Orhan Mollasalih tarafından Osman Gazi heykeli hediye edildi.

Hediyeden dolayı teşekkür eden Furkan Cansabuncu, "Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni çok merak ediyordum. Ziyaret için geldiğim günde de büyük bir sürprizle karşılaştım. Bence çok güzel bir uygulama olmuş. Böyle güzel bir eserin Bursa'ya kazandırılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:26 Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Bursa, Güncel
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