133 BİN LİRA HASTANE PARASINI TAKSİDE UNUTTU - Son Dakika
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133 BİN LİRA HASTANE PARASINI TAKSİDE UNUTTU

06.07.2022 14:12

KANSER tedavisi için Türkiye'ye gelen çift, bindikleri taksinin içinde 133 bin lira olan çantalarını unuttu.

KANSER tedavisi için Türkiye'ye gelen çift, bindikleri taksinin içinde 133 bin lira olan çantalarını unuttu. Polisin kamera görüntülerinden tespit ettiği taksici, çantayı sahibine teslim etti.

Hollanda'dan kanser tedavisi için Türkiye'de gelen Süleyman İskender ile eşi Nigar İskender, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisine gitti. Çift hastanedeki işlemlerinin ardından taksiye bindi. Gürsel Mahallesi'nde taksiden inen çift, içinde 7 bin euro ve 10 bin lira olan çantalarını takside unuttuğunu fark etti. İskender çifti, Çağlayan Polis Merkezi'ne başvurdu. Polis, güvenlik kamera görüntülerinden taksinin plakasını tespit ederek şoföre ulaştı. Bunun üzerine taksi şoförü de Çağlayan Polis Merkezi'ne gelerek içinde para ve hastane evrakları olan çantayı sahiplerine teslim etti.

Çantaya ve parasına kavuşan yaşlı çift şoföre ve polislere teşekkür ederek, "Helal paraymış ki geldi" dedi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 133 BİN LİRA HASTANE PARASINI TAKSİDE UNUTTU - Son Dakika

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SON DAKİKA: 133 BİN LİRA HASTANE PARASINI TAKSİDE UNUTTU - Son Dakika
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