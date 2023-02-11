133 SAATTE KURTARILAN BARIŞ, YANINDAKİ 1 LİTRE KOLAYI İÇEREK HAYATTA KALMIŞ - Son Dakika
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133 SAATTE KURTARILAN BARIŞ, YANINDAKİ 1 LİTRE KOLAYI İÇEREK HAYATTA KALMIŞ

11.02.2023 19:51

ADIYAMAN'ın Besni ilçesindeki depremde yıkılan evlerinin enkazından 133 saat sonra sağ olarak kurtarılan Barış Kuzucuoğlu, yanındaki 1 litre kolayı içerek hayatta kaldığını söyledi.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesindeki depremde yıkılan evlerinin enkazından 133 saat sonra sağ olarak kurtarılan Barış Kuzucuoğlu, yanındaki 1 litre kolayı içerek hayatta kaldığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'ın Besni ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Eray Apartmanı'mda çöktü. Binanın enkazında kalan Barış Kuzucuoğlu, 133 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan Barış Kuzucuoğlu, deprem sırasında playstation oynadığını söyledi. Yanında 1 litre kola olduğunu ve enkazda kaldığı sürece içtiğini belirten Kuzucuoğlu, Kola içerek hayatta kaldım dedi. Besni Devlet Hastanesi'ne getirilen Kuzucuoğlu, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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HABER Gülşah ÖZGEN ADIYAMAN,(DHA)-

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel 133 SAATTE KURTARILAN BARIŞ, YANINDAKİ 1 LİTRE KOLAYI İÇEREK HAYATTA KALMIŞ - Son Dakika

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