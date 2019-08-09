134 kiloluk 'Kızıl Seyis', 3 bin 400 TL'ye satıldı
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MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 'Honamlı' cinsi tekeler, kurbanlık pazarında büyük ilgi görürken, 134 kilogram ile pazarın en ağır tekesi olan 3 yaşındaki 'Kızıl Seyis', 3 bin 400 TL'ye satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:29 Kaynak: DHA
MERSİN'in Erdemli
ilçesinde, 'Honamlı' cinsi tekeler, kurbanlık pazarında büyük ilgi görürken, 134 kilogram ile pazarın en ağır tekesi olan 3 yaşındaki 'Kızıl Seyis', 3 bin 400 TL'ye satıldı.
İlçeye bağlı Karahıdırlı Mahallesi'nde bulunan besi çiftliğinde yetiştirilen küçükbaş hayvanlar, Kurban Bayramı
öncesinde satışa sunuluyor. 3 yıl boyunca özenle beslenen ve 134 kilogram ağırlığına ulaşan 'Honamlı' cinsi teke de 3 bin 400 TL ile satışa çıkarıldı. Kısa sürede alıcı bulan tekenin yetiştiricisi Ümit Değer, "Honamlı cinsi 3 yaşındaki 'Kızıl Seyis' adındaki tekemizi üç yıl özenle besledik. Şu anda 134 kilo ulaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla satışa sunduk. Yeni sahibine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
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