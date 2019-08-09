Son Dakika Haberleri: 134 kiloluk 'Kızıl Seyis', 3 bin 400 TL'ye satıldı
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134 kiloluk 'Kızıl Seyis', 3 bin 400 TL'ye satıldı

47 dakika önce

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 'Honamlı' cinsi tekeler, kurbanlık pazarında büyük ilgi görürken, 134 kilogram ile pazarın en ağır tekesi olan 3 yaşındaki 'Kızıl Seyis', 3 bin 400 TL'ye satıldı.

134 kiloluk 'Kızıl Seyis', 3 bin 400 TL'ye satıldı, System.String[]
MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 'Honamlı' cinsi tekeler, kurbanlık pazarında büyük ilgi görürken, 134 kilogram ile pazarın en ağır tekesi olan 3 yaşındaki 'Kızıl Seyis', 3 bin 400 TL'ye satıldı.
İlçeye bağlı Karahıdırlı Mahallesi'nde bulunan besi çiftliğinde yetiştirilen küçükbaş hayvanlar, Kurban Bayramı öncesinde satışa sunuluyor. 3 yıl boyunca özenle beslenen ve 134 kilogram ağırlığına ulaşan 'Honamlı' cinsi teke de 3 bin 400 TL ile satışa çıkarıldı. Kısa sürede alıcı bulan tekenin yetiştiricisi Ümit Değer, "Honamlı cinsi 3 yaşındaki 'Kızıl Seyis' adındaki tekemizi üç yıl özenle besledik. Şu anda 134 kilo ulaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla satışa sunduk. Yeni sahibine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Kurban Bayramı, Erdemli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:29 Kaynak: DHA
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