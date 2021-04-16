134 YILLIK ERGUVAN AĞACINI KESİLMEKTEN MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI - Son Dakika

134 YILLIK ERGUVAN AĞACINI KESİLMEKTEN MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI

16.04.2021 09:11

BEŞİKTAŞ'ta bulunan ve 134 yıllık olduğu belirtilen erguvan ağacı, mahalle sakinlerinin karşı koyması üzerine kesilmekten kurtuldu.

BEŞİKTAŞ'ta bulunan ve 134 yıllık olduğu belirtilen erguvan ağacı, mahalle sakinlerinin karşı koyması üzerine kesilmekten kurtuldu. Mahalle sakinlerinin tepkisi sonrası, İstanbul 4 Numaralı Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu, erguvan ağacı için kesme kararını durdurdu.

Beşiktaş'ta Vişnezade mahallesinde bulunan 134 yıllık erguvan ağacı geçtiğimiz günlerde belediyesi ekipleri tarafından kesilmek istendi. Ancak ağacın kesileceğini ve yerine fidanlar dikileceğini öğrenen mahalle sakinleri ekiplere tepki gösterdi. Mahalle sakinleri ağacın kesilmesini engelledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin ağaçta yaptığı ölçümler sonrası 134 yıllık ağacın boyunun 18.5 metreye ulaştığı tespit edildi. Mahalle sakinleri tarafından kesilmesi engellenen ağaç için İstanbul 4 Numaralı Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu kesme kararını durdurdu.

'İSTANBUL'DA BU YAŞ VE BU BOYDA BAŞKA BİR ERGUVAN AĞACI YOK"

Mahalle sakini Gökhan Tan, 'İBB kayıtlarına göre bu Erguvan ağacı en az 134 yıllık. İstanbul'da muhtemelen bu yaş ve bu boyda başka bir erguvan yok. Uzmanların söylediğine göre erguvanların yaşayabileceği maksimim boyut 10- 12 metre. Ancak bu erguvan ağacı tescilli bir ağaç olduğu zaman farklı muamele görecek" dedi.

Tan, 'Geçen gün yoldan geçerken belediye ekiplerinden birinin bir mahalle sakinine bir şeyler anlattığını gördüm. 'Ağacı kesip yerine yeni fidan dikeceğiz' cümlesine duydum. Çok şaşırdım. Görevlinin elindeki kayıtlara baktığımda Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu'nun Ekim 2020 yılında tebliğ ettiği 'anıt ağaç değildir alandan uzaklaştırılmasında sakınca yoktur' ibaresini gördüm. Bu ağacın kesilmesi ve yok edilmesi anlamına geliyor. Biz de o günden beri mahalle sakinleri olarak nöbetteyiz. Gerek Çevre Bakanlığı gerek Beşiktaş Belediyesi tarafından geri dönüşler aldık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise ağaçta bir ölçüm yaptı. Resmi kayıtlarda 17 metre olan ağacın 18.5 metreye ulaştığı tespit edildi" diye konuştu.

'AĞACIN APARTMANLARA ZARAR VERMEMESİ İÇİN ÖNLEM ALINABİLİR"

Mahallede bulunan erguvan ağacının kendisi için çok kıymetli olduğunu belirten mahalle sakini Melike Özgökçen, 'Uzun süredir bu mahallede oturuyorum. Bu mahallede oturmamın sebeplerinden bir tanesi de ağaçların ve yeşilliğin bol olması. Belediye ekiplerinin ağacı kesmek istemesi ne kadar doğru emin değilim. Ağacın apartmanları da etkilediğini biliyoruz. Ancak bu ağacı buradan kesmek yok etmek demektir. Ağacın apartmanlara zarar vermemesi için önlem alınabilir" dedi. Mahalle sakinlerinden Hatice Ören ise, 'Belediye ekipleri dün ağacı kesmek için geldi. Fakat biz mahalle sakinleri olarak ağacın riskli bölümünü budanıp geri kalan kısmının kurtarılmasını istiyoruz. Biz mahalle sakinleri olarak bu erguvan ağacının kesilmesini istemiyoruz" diye konuştu.

58 yıldır bu mahallede yaşadığını söyleyen mahalle sakini Ergin Balkan ise 'Bu ağaç çocukluğumdan beri var. Hatta bu erguvan ağacı İstanbul'un tarihi erguvan ağaçlarından biri. Dün belediye ekipleri ağacı kesmek için geldi. Biz mahalle sakinleri olarak ekipleri durdurduk. Biz şu an mahalleli olarak ağacın kesilmesini istemiyoruz" şeklinde konuştu.

'ERGUVAN AĞACI KESİLMESİ DURDURULDU"

Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi Maçka Meydanı sokak adresinde bulunan Erguvan ağacı kesilmesi hususu ile ilgili olarak İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce, İstanbul 4 Numaralı Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonunun almış olduğu karar ile durdurulmuştur" denildi.

Beşiktaş Belediye tarafından yapılan açıklamada ise 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul 4 Numaralı Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu'nun kararı gereğince, bölgede gerçekleşen şiddetli fırtına ve yağışlar sonrası bir bölümü zarar gören ilgili komisyon tarafından tehlike arz ettiği belirlenen Vişnezade mahallemizde bulunan erguvan ağacının yerine iki yetişkin ağacın dikilmesi işleminin gerçekleştirilmesi kurumumuza tebliğ edilmiştir. Bu aşamada ekiplerimiz inceleme ve uygulama keşfi yapmak için ilgili alana gitmiş, komşularımızın hassasiyet ile sonrasında yöneticilerimizle görüşülmüştür. Komşularımızın muhtarlığımız aracılıyla ileteceği dilekçeler Koruma Bölge Komisyonu'na iletilerek tekrar değerlendirmesi talep edilecektir. Komisyon kararını takip edeceğiz. Beşiktaş Belediye olarak uygulayıcı kamu kurumu olduğumuz, bu konudan bağımsız olarak çevreye duyarlılığımız kamuoyu tarafından bilinmektedir. Geçtiğimiz iki yıl içerisinde dahi, ilçemizdeki yeşil alanlarımız artmıştır. Bundan sonra da komşularımıza nefes alacakları alanları yaratmak önceliklerimiz arasında olacaktır" ifadeleri yer aldı.

134 YILLIK ERGUVAN AĞACINI KESİLMEKTEN MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI
134 YILLIK ERGUVAN AĞACINI KESİLMEKTEN MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI
134 YILLIK ERGUVAN AĞACINI KESİLMEKTEN MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI
134 YILLIK ERGUVAN AĞACINI KESİLMEKTEN MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI
134 YILLIK ERGUVAN AĞACINI KESİLMEKTEN MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI
134 YILLIK ERGUVAN AĞACINI KESİLMEKTEN MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI
134 YILLIK ERGUVAN AĞACINI KESİLMEKTEN MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI
134 YILLIK ERGUVAN AĞACINI KESİLMEKTEN MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI
134 YILLIK ERGUVAN AĞACINI KESİLMEKTEN MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI
134 YILLIK ERGUVAN AĞACINI KESİLMEKTEN MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI
134 YILLIK ERGUVAN AĞACINI KESİLMEKTEN MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI
134 YILLIK ERGUVAN AĞACINI KESİLMEKTEN MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI

Vişnezade, İstanbul, Beşiktaş, Erguvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 134 YILLIK ERGUVAN AĞACINI KESİLMEKTEN MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI - Son Dakika


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