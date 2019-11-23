Son Dakika Haberleri: 135 hafız için icazet töreni
Son Dakika Güncel 135 hafız için icazet töreni - Son Dakika

135 hafız için icazet töreni

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta hafızlık eğitimlerini tamamlayan 135 erkek hafız için icazet töreni düzenlendi.

135 hafız için icazet töreni, System.String[]

Kahramanmaraş'ta hafızlık eğitimlerini tamamlayan 135 erkek hafız için icazet töreni düzenlendi.


Hafızlık icazet töreni Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Onikişubat ilçesindeki Müftü Muhammet Gevher Kur'an Kursu'ndan 66, Ayşe Yaşar Gölcü Kur'an Kursu'ndan 32, Şazibey Kur'an Kursu'ndan 15, Acemli Kur'an Kursu'ndan 15, Onbeş Temmuz Şehitler Kur'an Kursu'ndan 7 hafız olmak üzere toplam 135 hafızımız Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açmış olduğu hafızlık tesbit sınavını kazanarak Hafızlık belgesini aldı. Düzenlenen törende hafızlara birer adet altın ve çeşitli hediyeler de takdim edildi.


Programda konuşan İl Müftüsü Celal Sürgeç, Kahramanmaraş'ın Kur'an ve hafızlık eğitimi anlamında Türkiye'nin marka illerinden biri olduğunu belirtti. İl Müftüsü Sürgeç, "İl müftülüğümüz hafızlık konusunda Türkiye'de her geçen gün marka olmaktadır elhamdülillah. Hafızlık tesbitine giden öğrencilerimize komisyon başkanları tarafından bize teşekkür telefonları geliyor. Kahramanmaraş'ımızdaki hafızlarımız çok güzel bir şekilde yetiştiriliyor. Ben o kahraman hocalarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Kur'an kurslarına maddi anlamda destek olan hayırseverlere teşekkür eden Onikişubat ilçe Müftüsü Abdullah Demir ise, "Sadece Onikişubat müftülüğümüze bağlı 9 Kur'an kursumuzdaki 259 öğrencimiz sınavlara girerek hafız oldular. Bunlardan 123 kız öğrencimiz için daha önce programlarını yaptık. Şimdi de, 135 erkek hafızımızın programını yapıyoruz. Bize katkısı olan herkese teşekkür ederiz. 258 hafızımıza 258 adet altın ikram eden ve isminin söylenmesini istemeyen kardeşimize de teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Mehmet Akif Ersoy, Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili yeni açıklama: Yapılacak bir tane iş var. Söz sırası Sayın Genel Başkan'dadır
İstanbul'da yarın yapılacak 'Tarihi Yarımada Koşusu' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum" diyen Erdoğan'a yanıt: Seninle her ortamda tartışmaya hazırım Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden Muharrem İnce" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 19:47:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 135 hafız için icazet töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]