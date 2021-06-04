Üye Girişi
135 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin değeri 25-28 milyar dolara tekabül ediyor - Son Dakika

135 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin değeri 25-28 milyar dolara tekabül ediyor

04.06.2021 22:54
135 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin değeri 25-28 milyar dolara tekabül ediyor, System.String[]

Geçtiğimiz yıl Karadeniz'de 405 milyar metreküp doğal gaz rezervinin bulunmasının ardından yeni bir müjde daha geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin maddi değeri de merak edilmeye başlandı. Yeni keşfin parasal değeri bugün için yaklaşık 25-28 milyar dolar olarak hesap ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filyos Limanı açılışında Türkiye'nin beklediği müjdeyi verdi. Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu açıkladı. Bu müjdenin ardından doğal gaz keşfinin maddi değeri merak edilmeye başlandı.

MADDİ KARŞILIĞI ÇOK YÜKSEK

Geçtiğimiz yıl Karadeniz'de 405 milyar metreküp doğal gaz bulunmuştu. Doğal gazın bulunduğu dönemdeki parasal karşılığı 85 milyar dolara tekabül ediyordu. Amasra-1'de bulunan doğal gaz ise 135 milyar metreküp olarak tespit edildi. Yeni keşfin maddi karşılığı ise yaklaşık 25-28 milyar dolar civarında bulunuyor.

12 YILLIK İHTİYACI KARŞILAYABİLİR

Öte yandan Türkiye'nin yıllık ortalama doğal gaz tüketiminin 40-45 milyar metreküp biliniyor. Bu doğrultuda 540 milyar metreküplük yeni rezervi Türkiye'nin 12 yıllık ihtiyacına denk geldiği belirtiliyor. Ayrıca, keşif sonrası açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de rezervlerin Türkiye'nin doğal gaz tüketimine bağlı olarak 10 yılın üzerinde ihtiyacı karşılayacağını söyledi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyecanla beklenen müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 135 milyar metreküp daha doğal gaz keşfettik Erdoğan tüm detaylarıyla anlattı: Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük gaz 3 aşamada çıkarılacak Son doğal gaz keşfiyle birlikte 540 milyar metreküplük rezerv Türkiye'nin 12 yıllık ihtiyacını karşılayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TPAO Genel Müdürü arasında güldüren diyalog Uzmanlar doğal gaz müjdesini yorumladı: Türkiye'nin yıllık doğal gaz faturasını 6 milyar dolar azaltabilir
135 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin değeri 25-28 milyar dolara tekabül ediyor

Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Dönmez, Karadeniz, Doğal gaz, TPAO, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin değeri 25-28 milyar dolara tekabül ediyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Son anket sonuçlarında sürpriz! MHP ve HDP baraj altında kaldı Son anket sonuçlarında sürpriz! MHP ve HDP baraj altında kaldı Fenerbahçe, Rafael Benitez'i 16 Haziran'da İstanbul'a getiriyor Fenerbahçe, Rafael Benitez'i 16 Haziran'da İstanbul'a getiriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TPAO Genel Müdürü arasında güldüren diyalog Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TPAO Genel Müdürü arasında güldüren diyalog Erdoğan tüm detaylarıyla anlattı: Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük gaz 3 aşamada çıkarılacak Erdoğan tüm detaylarıyla anlattı: Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük gaz 3 aşamada çıkarılacak Köpeğe tecavüz eden şahsın serbest bırakılmasına Aynur Aydın, gözyaşları içinde isyan etti Köpeğe tecavüz eden şahsın serbest bırakılmasına Aynur Aydın, gözyaşları içinde isyan etti Hırsızlık amacıyla girdiği trafoda akıma kapılan şahıs, hayatını kaybetti Hırsızlık amacıyla girdiği trafoda akıma kapılan şahıs, hayatını kaybetti Eski yarbay Mehmet Alkan'a Devlet Bahçeli'ye hakaretten ceza Eski yarbay Mehmet Alkan'a Devlet Bahçeli'ye hakaretten ceza Oyunda tanıştığı kızı kaçıran 2 çocuk babası adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım Oyunda tanıştığı kızı kaçıran 2 çocuk babası adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım

Son Dakika Haberleri
17:32 Polisleri tehdit eden adam 1 yıl 12 ay hapis cezası aldı
17:29 TEM'de ticari araç ve kamyon çarpıştı! Feci kazada 1 ölü, 2 yaralı var
17:27 Taraftar oylarıyla belirlendi! Burak Yılmaz sezonun iyi futbolcusu seçildi
17:22 Darp edilip ayakkabılarını çaldırdı! Neymar'ın zor anları saniye saniye kameralarda
16:58 Musa Orhan'ın "özür dile" teklifini reddeden Ezgi Mola'nın hapis istemi sürüyor
16:28 TFF'nin belirlediği oyuncu teşvik primleri açıklandı!
16:24 Gece gündüz kaçabiliyorum! 12 kez cezaevinden kaçan adam TV kanalına konuştu
16:19 Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu!
16:14 Fenerbahçeliler, 'Haklıydık Kazandık' etiketi ile sosyal medyayı salladı
16:09 İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu
Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Oliver Giroud, Chelsea'de kaldı Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Oliver Giroud, Chelsea'de kaldı         
22:38
Uzmanlar doğal gaz müjdesini yorumladı: Türkiye'nin yıllık doğal gaz faturasını 6 milyar dolar azaltabilir Uzmanlar doğal gaz müjdesini yorumladı: Türkiye'nin yıllık doğal gaz faturasını 6 milyar dolar azaltabilir         
21:54
Samsun'da denizde cenin bulundu Samsun'da denizde cenin bulundu         
21:38
Tatil için Antalya'yı tercih eden güzel spiker Eva Murati'nin cesur pozlarına beğeni yağıyor Tatil için Antalya'yı tercih eden güzel spiker Eva Murati'nin cesur pozlarına beğeni yağıyor         
21:06
Son doğal gaz keşfiyle birlikte 540 milyar metreküplük rezerv Türkiye'nin 12 yıllık ihtiyacını karşılayacak Son doğal gaz keşfiyle birlikte 540 milyar metreküplük rezerv Türkiye'nin 12 yıllık ihtiyacını karşılayacak         
20:48
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyecanla beklenen müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 135 milyar metreküp daha doğal gaz keşfettik Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyecanla beklenen müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 135 milyar metreküp daha doğal gaz keşfettik         
20:10
Deniz Naki, Almanya'da hakim karşısına çıktı! PKK'ya finansman sağladığından da şüpheleniliyor Deniz Naki, Almanya'da hakim karşısına çıktı! PKK'ya finansman sağladığından da şüpheleniliyor         
19:14
Musa Orhan'ın Musa Orhan'ın "özür dile" teklifini reddeden Ezgi Mola'nın hapis istemi sürüyor         
16:58
Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu! Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu!         
16:19
İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu         
16:09
8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? 8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım?         
15:10
Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir?         
14:32
Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak         
13:43
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu         
11:21
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 23:18:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin değeri 25-28 milyar dolara tekabül ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement