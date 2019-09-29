135 yıllık çiğ börek hikayesi "çöven kazanla" devam ediyor
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Bursa'da yaşayan İsmail Temizkan, dedelerinin 135 yıl önce İstanbul'da seyyar olarak başlattığı çiğ börek üretimine, Bursa'da Eski Bakırcılar Kapalı Çarşısı'nda atadan kalma kazanı kullanarak devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:42 Kaynak: AA
Bursa'da yaşayan İsmail Temizkan, dedelerinin 135 yıl önce İstanbul'da seyyar olarak başlattığı çiğ börek üretimine, Bursa'da Eski Bakırcılar Kapalı Çarşısı'nda atadan kalma kazanı kullanarak devam ediyor.
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