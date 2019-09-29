Son Dakika Haberleri: 135 yıllık çiğ börek hikayesi "çöven kazanla" devam ediyor
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135 yıllık çiğ börek hikayesi "çöven kazanla" devam ediyor

45 dakika önce

Bursa'da yaşayan İsmail Temizkan, dedelerinin 135 yıl önce İstanbul'da seyyar olarak başlattığı çiğ börek üretimine, Bursa'da Eski Bakırcılar Kapalı Çarşısı'nda atadan kalma kazanı kullanarak devam ediyor.

Bursa'da yaşayan İsmail Temizkan, dedelerinin 135 yıl önce İstanbul'da seyyar olarak başlattığı çiğ börek üretimine, Bursa'da Eski Bakırcılar Kapalı Çarşısı'nda atadan kalma kazanı kullanarak devam ediyor.

135 yıllık çiğ börek hikayesi çöven kazanla devam ediyor

İstanbul, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:42 Kaynak: AA
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