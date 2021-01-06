1350 kilometre öteden gelen sese kulak verip yardıma koştular - Son Dakika

Bursa'da iş adamları Muş'tan gelen yardım sesine duyarsız kalmayıp 80 engelli aracının ardından 35 tane daha tekerlekli sandalye gönderdi.

Muş'un Bulanık ilçesinde tekerlekli sandalye ihtiyacı olan engelli vatandaşlar Bursa'daki hemşehrilerinden yardım istedi. Tüm Bulanıklılar Eğitim Kültür Sevgi ve Yardımlaşma Derneğinin organize ettiği yardım kampanyasına Bursa'da yaşayan Bulanıklı iş adamları destek oldu. Muş'un Bulanık ilçesinde yaşayan ve tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan engelli vatandaşların yardımına koşarak Bursa'dan Bulanık'a 35 tane tekerlekli sandalye gönderdiler.

Dernek geçtiğimiz günlerde de Bulanık ilçesine 80 adet engelli aracı göndermişti. Pandemi süreci olmasına rağmen sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam eden derneğin yaptığı çalışmaları görenler takdirle karşıladı. Bursa'da yaşayan iş adamları Orhan Serbest, Veysel Bozdaş, Hakim Türelli, Nurullah Toksun, Mehmet Serbest, Kerem Serbest ve Bayram Uras'ın hediye ettiği araçlar sahiplerine ulaşmak için Bulanık ilçesine yola çıktı.

Amaçlarının yardıma muhtaç vatandaşlara yardım etmek olduğunu ifade eden Tüm Bulanıklılar Eğitim Kültür Sevgi ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Selahattin Turan, "Dernek olarak sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam ediyoruz. Biz bu konuda öncü dernek olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Geçtiğimiz günlerle Bulanık ilçesine 80 adet engelli aracı göndermiştik. Tekerlekli sandalyelerine kavuşan engelli vatandaşlarımızın mutluluğu bizi daha da mutlu etti. Bugün güzel yürekli dostlarımızın desteğiyle bugünde Bulanık ilçesine 35 adet daha engelli aracı gönderiyoruz" dedi.

Yardım kampanyasına destek olan iş adamları, "Böyle bir kampanyanın içinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduk. Her birimiz bir engelli adayıyız, engelli vatandaşlarımızın mutluluğuna ortak olmak ayrı bir duygu" şeklinde konuştu. - BURSA