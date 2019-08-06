Son Dakika Haberleri: 136 internet sitesi ve sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
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136 internet sitesi ve sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

33 dakika önce

Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Jandarma Genel Komutanlığı’nın 16 Temmuz tarihli yazısı ile aralarında bianet, "geziyi savunuyoruz", ETHA ve Gazete Fersude'nin de aralarında bulunduğu 136 adresin erişiminin engellenmesine karar verdi

136 internet sitesi ve sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi, System.String[]
Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 16 Temmuz tarihli yazısı ile aralarında bianet, "geziyi savunuyoruz", ETHA ve Gazete Fersude'nin de aralarında bulunduğu 136 adresin erişiminin engellenmesine karar verdi.

Erişimin engellenmesi kararı verilen URL adresleri arasında Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Pinterest hesapları da yer alıyor.
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Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:39 
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