136 internet sitesi ve sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
33 dakika önce
Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Jandarma Genel Komutanlığı’nın 16 Temmuz tarihli yazısı ile aralarında bianet, "geziyi savunuyoruz", ETHA ve Gazete Fersude'nin de aralarında bulunduğu 136 adresin erişiminin engellenmesine karar verdi
Ankara
3. Sulh Ceza Hakimliği, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 16 Temmuz tarihli yazısı ile aralarında bianet, "geziyi savunuyoruz", ETHA ve Gazete Fersude'nin de aralarında bulunduğu 136 adresin erişiminin engellenmesine karar verdi.
Erişimin engellenmesi kararı verilen URL adresleri arasında Facebook
, Instagram
, Twitter
, Youtube
, Pinterest
hesapları da yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:39
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