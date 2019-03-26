Son Dakika Haberleri: 136 Karateci Madalya İçin Ter Döktü

136 Karateci Madalya İçin Ter Döktü

56 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından 136 sporcunun katılımıyla Van'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Yarı Final Yarışmaları sona erdi.

136 Karateci Madalya İçin Ter Döktü, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından 136 sporcunun katılımıyla Van'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Yarı Final Yarışmaları sona erdi.

Spor Genel Müdürlüğü koordinesinde sporun yaygınlaştırılması ve alt yapı sağlanması gibi hedefler doğrultusunda başlatılan ve bu yıl da Van'ın ev sahipliğini yaptığı Tunceli, Diyarbakır, Kilis, Bingöl, Van, Muş, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Batman ve Elazığ illerinden 79'u erkek ve 57'si kız sporcunun katılım sağladığı Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Yarı Final Müsabakaları, 23-24 Mart 2019 tarihleri arasında Nur Tatar Spor Salonunda yapıldı. Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Spor Şube Müdürü Yalçın Özdemir, Karate İl Temsilcisi Nurettin Tekin, Karate Federasyonundan gelen baş hakem, yan hakem ile gözlemci heyetinin de katıldığı yarışmalar, çekişmeli anlara sahne oldu.

Müsabakalarda Van adına katılan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, farklı kategorilerde 2 birincilik, 4 ikincilik, 2 üçüncülük, 2 dördüncülük ve 2 beşincilik madalyasının sahibi oldular.

Burada konuşan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, yarışmaya ev sahipliği yapmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, "İki gün boyunca farklı kategorilerde illeri adına tatemiye çıkarak müsabakalara katılacak olan bütün sporcularımıza şimdiden başarılar diliyor. Bu müsabakalara katkı sağlayan tüm illerimizi ve sporcularımızı şimdiden elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyor, başta hakemlerimiz olmak üzere antrenörlerimize ve emeği geçen herkese ilimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Yarı Final Müsabakaları, dereceye giren sporculara madalya ve sertifikalarının verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:37 Kaynak: İHA

Van, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mehmet Akif Alakurt, Kendisine "Erkeklik Sorunu Var" Diyen Fatih Altaylı'yı Yanına Davet Etti: Gel de Tedavi Edelim Van-Hakkari Karayolunda Çığ Düştü! Olay Yerine Kurtarma Ekipleri Sevk Edildi İstanbul- Bakırköy'de Metrobüs Yayaya Çarptı; 2 Yaralı ABD'li Eski Asker İslam Merkezini Bombalamaya Hazırlanırken Müslüman Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 10:33:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 136 Karateci Madalya İçin Ter Döktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]