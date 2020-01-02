137 adet Bizans sikkesini satmak isterken yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 137 adet Bizans sikkesini satmak isterken yakalandı - Son Dakika

137 adet Bizans sikkesini satmak isterken yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Bizans dönemine ait sikkeleri satmaya çalışan bir zanlı, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

137 adet Bizans sikkesini satmak isterken yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Bizans dönemine ait sikkeleri satmaya çalışan bir zanlı, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Ayvalık'ta İ.D. isimli şahısın elinde Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 137 adet sikkeyi satmak isterken suçüstü yakalandı. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen sikkelere el konulurken, şüpheli İ.D. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

(Suat Salgın/İHA)

Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:20 Kaynak: İHA
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