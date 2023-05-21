137 Afgan göçmen, Afganistan Hava Yolları'na ait uçakla ülkelerine gönderildi - Son Dakika
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137 Afgan göçmen, Afganistan Hava Yolları'na ait uçakla ülkelerine gönderildi

21.05.2023 11:45

Kocaeli ve İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlükleri'ne bağlı ekipler tarafından yakalanan Afganistan uyruklu 137 kaçak göçmen, Afganistan Hava Yolları'na ait uçak ile ülkelerine gönderildi. Yurt genelinde 12 bin 447 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ülkesine geri gönderildi.

Kocaeli ve İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından yakalanarak Kocaeli Geri Gönderme Merkezi'ne getirilen 137 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, tüm yasal işlemlerinin yapılmasının ardından sınır dışı edildi.

137 Afgan göçmen, uçakla ülkelerine gönderildi

UÇAKLA ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİLER

Kaçak göçmenler, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na gelen Afganistan Hava Yolları'na ait uçak ile ülkelerine gönderildi.

137 Afgan göçmen, uçakla ülkelerine gönderildi

12 BİNDEN FAZLA GÖÇMEN ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ

Bu sefer ile birlikte 2023 yılı içerisinde Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından bin 771, yurt genelinde ise 12 bin 447 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin ülkesine geri gönderildiği öğrenildi.

137 Afgan göçmen, uçakla ülkelerine gönderildi
Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • Tuncay Öter: Bunlar nasıl gidiyorlar oralara? Bana Ankara’da ayda 3-4 kez kimlik soruyorlar Acaba kaçak göçmenleri destekleyen büyüklerimizin var? Cevap Yaz 38 1 Yayından Kaldır
  • ALPER CANLI: suriyelileri gönderin yeter artık...afganlar zaten kalıcı değil bu ülkede.adamların hedefi avrupa.göz boyama yapmayın. Cevap Yaz 56 3 Yayından Kaldır
  • Ali Aslan: Hıçbiri gitmesin ülkede calışıcak eleman kalmadı biz bunlara muhtaç olucaz yakında. 4 34 Yayından Kaldır
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Afganistan, İstanbul, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 137 Afgan göçmen, Afganistan Hava Yolları'na ait uçakla ülkelerine gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 137 Afgan göçmen, Afganistan Hava Yolları'na ait uçakla ülkelerine gönderildi - Son Dakika
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