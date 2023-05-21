137 Afgan göçmen, Afganistan Hava Yolları'na ait uçakla ülkelerine gönderildi

Parktaki tartışma kana bulandı! Öldüren 14, ölen ise henüz 13 yaşındaydı

Kocaeli ve İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından yakalanarak Kocaeli Geri Gönderme Merkezi'ne getirilen 137 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, tüm yasal işlemlerinin yapılmasının ardından sınır dışı edildi.

UÇAKLA ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİLER

Kaçak göçmenler, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na gelen Afganistan Hava Yolları'na ait uçak ile ülkelerine gönderildi.

12 BİNDEN FAZLA GÖÇMEN ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ

Bu sefer ile birlikte 2023 yılı içerisinde Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından bin 771, yurt genelinde ise 12 bin 447 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin ülkesine geri gönderildiği öğrenildi.