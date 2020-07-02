137 milyar dolarlık fuarcılık sektörünün yüzde 20'si dijitale taşınıyor - Son Dakika

137 milyar dolarlık fuarcılık sektörünün yüzde 20'si dijitale taşınıyor

Pandemi sürecindeki etkinlik ve fuar iptalleri, organizasyonları internet ortamına taşıdı.

Pandemi sürecindeki etkinlik ve fuar iptalleri, organizasyonları internet ortamına taşıdı. Fiziksel etkileşimin gerekli olduğu fuarlar için çözüm ise online fuar altyapısı geliştiren yerli teknoloji şirketinden geldi. Yıllık 137 milyar dolarlık hacme sahip fuar deneyimini artık tamamıyla dijital ortamda yaşamak ve maliyetleri yüzde 80 düşürmek mümkün.

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Pandemi sürecinde dünya çapında tüm fuar etkinlikleri iptal edildi, ticari tanıtım faaliyetleri de kısıtlandı. Konser, söyleşi, konferans gibi etkinlikler katılımcılarını dijital ortamlarda ağırlarken ses ve görüntünün ötesinde fiziksel bir etkileşimin de gerekli olduğu fuarlar ziyaretçiler ve katılımcılar için ulaşılabilir olmaktan çıktı. Yılda ağırladığı 303 milyon ziyaretçi ile sektörler için büyük önem taşıyan fuarları dijital ortama taşımak için harekete geçen yerli altyapı girişimi Exhibin, fuar deneyimini online olarak sunabilen bir altyapı geliştirdi. Artırılmış gerçeklik ve oyunlaştırma gibi teknolojilerden yararlanılarak hazırlanan altyapı ile fuarların içerdiği tüm faaliyetleri canlı yayın ve anlık etkileşim imkanıyla tamamen dijitalleştirdi. Bu sayede fuarcılıkta 10 yılda gerçekleşmesi beklenen dijital dönüşüm birkaç ayda başlarken 137 milyar dolarlık sektörün yüzde 20'sinin dijitalleşeceği öngörülüyor.


"Sanal olarak numune sipariş etme ve birebir görüşme mümkün"


Yapılan bilgilendirmede; tüm etkinlik organizatörlerinin dijital ve canlı bir etkinlik organize etmesini sağlayan Exhibin'de katılımcılar, online fuarları listeleyerek fiziki bir fuarda ihtiyaç duydukları tüm faaliyetleri dijital ortamda gerçekleştirebiliyor. Artırılmış gerçeklik teknolojisinden yararlanılan platformlarda katılımcılar, VR gözlükler ile fuarları gezebilecek. Platformda broşür indirme, kartvizit alıp verme, canlı yayında soru sorma, numune sipariş etme, birebir görüşme ve 3D model inceleme gibi seçenekler de yer alıyor. Sınırsız sayıda katılımcı ile canlı etkileşime geçilebilmeye imkan veren altyapı fiziki bir fuar deneyimi, her yönüyle sanal ortama taşınabiliyor.


"Fuar maliyetleri yüzde 80 düşecek"


Sosyal izolasyon tedbirleri kapsamındaki etkinlik iptallerinin çözüm arayışlarını beraberinde getirdiğine ve bu sürecin dijital dönüşümü hızlandırdığına dikkat çeken Exhibin kurucuları Mahmut Hüdayi Sakarya ve Ali Çağlar, online fuar deneyiminin hem maliyet hem de ulaşılabilirlik açısından daha avantajlı olduğunu belirterek, "Fuarlar, hem organizatörlere hem de katılımcılara yılda ortalama 137 milyar dolara mal oluyor. Ancak bu denli yüksek meblağlara rağmen fuarlar tüm ziyaretçiler ve katılımcılar için ulaşılabilir değiller. Bu durum pandemi döneminde daha da çözümsüz bir hal alırken şirket olarak şu ana kadar sunulan çözümlerden farklı olarak mekanı dijitale taşımak yerine etkinlik deneyimini dijitale taşıyarak fuar deneyimine yeni bir boyut kazandırmak istedik. Böylece sektörün yüzde 20'sini, dijitalleştirerek maliyetleri hem organizatörler hem de katılımcılar için yüzde 80 düşürmeyi hedefliyoruz." dediler. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 137 milyar dolarlık fuarcılık sektörünün yüzde 20'si dijitale taşınıyor - Son Dakika Ekonomi

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