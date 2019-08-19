Son Dakika Haberleri: 137 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı
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137 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

11 dakika önce

BARTIN'ın Amasra ilçesine bağlı Kazpınarı köyünde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 137 ecstasy hap ele geçirildi.

137 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı, System.String[]
BARTIN'ın Amasra ilçesine bağlı Kazpınarı köyünde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 137 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan D.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Jandarma ekipleri, Kazpınarı köyünde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, köyde oturan D.O.'nun evinde ve bahçesinde uyuşturucu bulunduğunu belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda evde ve bahçede yapılan aramalarda 137 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan D.O., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Jandarma, Amasra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:19 Kaynak: DHA
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