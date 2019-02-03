Son Dakika Haberleri: 137 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

137 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

24 dakika önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 137 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

137 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 137 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 28, Başkale'de 4, Çaldıran'da 10, Çatak'ta 28, Gevaş'ta 5 ve Gürpınar ilçesinde ise 62 olmak üzere toplam 137 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:16 Kaynak: İHA

Çaldıran, Bahçesaray, Kar, Van, Güncel
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