137 yıllık tarihi 'Belenardıç Camisi' gelecek kuşaklar için yenileniyor - Son Dakika

137 yıllık tarihi 'Belenardıç Camisi' gelecek kuşaklar için yenileniyor

01.04.2021 15:05

137 yıllık tarihi 'Belenardıç Camisi' gelecek kuşaklar için yenileniyor Pamukkale Belediyesi'nin Belenardıç cami restorasyonu sürüyor Başkan Örki;

137 yıllık tarihi 'Belenardıç Camisi' gelecek kuşaklar için yenileniyor

Pamukkale Belediyesi'nin Belenardıç cami restorasyonu sürüyor

Başkan Örki; "Camimizin restorasyon çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz"

DENİZLİ - Pamukkale Belediyesi, 137 yıllık tarihi bulunan Belenardıç Camisi'nin restorasyonu devam ederken Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, incelemelerde bulundu. Başkan Örki; "Geçmişimizin izlerini taşıyan camimizin gelecek kuşaklara taşınması amacıyla başlattığımız restorasyon çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" dedi.

Her alanda çeşitli projeler geliştiren Pamukkale Belediyesi, yenilikçi, modern bakış açısıyla birlikte geçmişi geleceğe taşıyacak işlere imza atıyor. Belenardıç Mahallesinde bulunan ve 1884 yılında inşa edilen 137 yıllık Belenardıç Cami, kültür envanteri anıt kategorisinde yer alıyor. Birçok yerde kök boyalı, nakışlı, ahşap tavanlı olarak anılan Belenardıç Camisi, kareye yakın dikdörtgen planı ile dikkat çekiyor. İnşa malzemesi moloz taş olan tarihi cami ahşap destekli, ahşap tavanlı ve caminin kitabesine göre Halil Ağa tarafından inşa ettirilmiştir. Zamanla harabe haline dönen tarihi Belenardıç Cami ile ilgili olarak Pamukkale Belediyesi bir süre önce restorasyon çalışmalarına başladı. Çalışmalar büyük bir titizlikle devam ederken, aslına uygun olarak restore edilecek olan cami, daha sonra ibadete açılacak.

"Camimizin restorasyon çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz"

Geçtiğimiz yıl Denizli İl Müftülüğü ile imzalanan protokol gereği, restorasyon çalışmalarının 2021 yılı itibariyle başladığını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, inancımız gereği başladığımız hayırlı iş ile ecdadımızın emanetine sahip çıktıklarını belirtti. Başkan Örki; "Tarihi Belenardıç Camimiz, her bir özelliğiyle farklı ve güzel. Mimarisiyle, süslemeleriyle, motifleri ile atalarımızın inceliğini, değerlerimize verdiği önemi gösteriyor. Bizler de camimizi aslına uygun olarak restore ederek, bahçe düzenlemesine kadar her şeyi yapıp, halkımızın hizmetine yeniden açacağız. Geçmişimizin izlerini taşıyan camimizin gelecek kuşaklara taşınması amacıyla başlattığımız restorasyon çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" diye konuştu.

137 yıllık tarihi 'Belenardıç Camisi' gelecek kuşaklar için yenileniyor
137 yıllık tarihi 'Belenardıç Camisi' gelecek kuşaklar için yenileniyor
137 yıllık tarihi 'Belenardıç Camisi' gelecek kuşaklar için yenileniyor
137 yıllık tarihi 'Belenardıç Camisi' gelecek kuşaklar için yenileniyor

Pamukkale, Avni Örki, Denizli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 137 yıllık tarihi 'Belenardıç Camisi' gelecek kuşaklar için yenileniyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Bülent Polat'a set arkadaşlarından güldüren 1 Nisan şakası Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Bülent Polat'a set arkadaşlarından güldüren 1 Nisan şakası Doğacak bebekleri için düzenledikleri parti faciayla sonuçlandı! Gösteri uçağı gözlerinin önünde denize çakıldı Doğacak bebekleri için düzenledikleri parti faciayla sonuçlandı! Gösteri uçağı gözlerinin önünde denize çakıldı İş merkezindeki ölümün altından cinayet çıktı! Zanlı çeyiz sandığında yakalandı İş merkezindeki ölümün altından cinayet çıktı! Zanlı çeyiz sandığında yakalandı Etkinlik oranı düşürülen BioNTech aşısı, Güney Afrika varyantında ise yüzde 100 koruma sağladı Etkinlik oranı düşürülen BioNTech aşısı, Güney Afrika varyantında ise yüzde 100 koruma sağladı Son dakika: Muhalefetin oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması teklifi, AK Parti'nin itirazı üzerine Meclis'te tekrar oylanacak Son dakika: Muhalefetin oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması teklifi, AK Parti'nin itirazı üzerine Meclis'te tekrar oylanacak AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar Berat Albayrak'ın yakın çevresi konuştu: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek Berat Albayrak'ın yakın çevresi konuştu: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı
Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki krizle ilgili harekete geçti! Geminin sahibi firmadan en az 1 milyar dolar tazminat istiyor Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki krizle ilgili harekete geçti! Geminin sahibi firmadan en az 1 milyar dolar tazminat istiyor         
15:53
Vincent Aboubakar en az 1 hafta sahalardan uzak kalacak Vincent Aboubakar en az 1 hafta sahalardan uzak kalacak         
15:37
Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden zincirleme kaza: 4 ölü, 5 yaralı Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden zincirleme kaza: 4 ölü, 5 yaralı         
15:30
Biden bildiğiniz gibi! Defalarca düştüğü yerde bu kez de sendeledi Biden bildiğiniz gibi! Defalarca düştüğü yerde bu kez de sendeledi         
14:53
"Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini kendi elleriyle boğdu         
14:46
Burak Deniz'in ardından sevgilisi Didem Soydan da koronavirüse yakalandı Burak Deniz'in ardından sevgilisi Didem Soydan da koronavirüse yakalandı         
14:42
İspanya'dan büyük terbiyesizlik! Kosava'nın adını küçük harfle yazdılar İspanya'dan büyük terbiyesizlik! Kosava'nın adını küçük harfle yazdılar         
14:19
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "AYM kapatılsın" çağrısına Meral Akşener'den sert tepki: Çok yorgun, evinde dinlensin         
13:51
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma!         
12:20
Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor         
11:44
Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı         
11:17
Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor         
11:12
Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı         
10:59
Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak         
10:29
Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor         
10:02
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 16:01:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 137 yıllık tarihi 'Belenardıç Camisi' gelecek kuşaklar için yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei