Son Dakika Haberleri: 138 polisin katılımı ile şafak operasyonu: 23'ü kesinleşmiş hapis cezası olan 38 kişi yakalandı
Son Dakika Genel 138 polisin katılımı ile şafak operasyonu: 23'ü kesinleşmiş hapis cezası olan 38 kişi yakalandı

138 polisin katılımı ile şafak operasyonu: 23'ü kesinleşmiş hapis cezası olan 38 kişi yakalandı

6 saat önce

138 polisin katılımı ile şafak operasyonu: 23'ü kesinleşmiş hapis cezası olan 38 kişi yakalandıKAYSERİ - Kayseri'de 138 polisin katılımı ile aranan şahıslara yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 23'ü kesinleşmiş hapis cezası olan 38 kişi yakalandı.

138 polisin katılımı ile şafak operasyonu: 23'ü kesinleşmiş hapis cezası olan 38 kişi yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de 138 polisin katılımı ile aranan şahıslara yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 23'ü kesinleşmiş hapis cezası olan 38 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından alınan arama kararına istinaden 50 şahsa yönelik, 52 ekip 138 personelin katılımıyla eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda, haklarında 'silahla yağma', 'Çocuğun cinsel istismarı', 'hırsızlık', 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, kabul etme', 'yaralama' gibi farklı suçlardan aranan 38 kişi yakalanırken, firar olan şahısları yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Ayrıca, operasyonda gözaltına alınan 23 şahsın ise kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

138 polisin katılımı ile şafak operasyonu: 23'ü kesinleşmiş hapis cezası olan 38 kişi yakalandı

Kayseri, Genel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:58 Kaynak: İHA
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