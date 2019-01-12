138 Tarihi Eser Ele Geçirildi - İstanbul
37 dakika önce
İstanbul'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 138 tane tarihi eser ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul
'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 138 tane tarihi eser ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:35 Kaynak: AA
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