Son Dakika Haberleri: 138 Tarihi Eser Ele Geçirildi - İstanbul

138 Tarihi Eser Ele Geçirildi - İstanbul

37 dakika önce

İstanbul'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 138 tane tarihi eser ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 138 tane tarihi eser ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:35 Kaynak: AA

Jandarma, İstanbul, Güncel
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