Son Dakika Haberleri: 138 Yıldır Ürettiği Güllacı, Yurt Dışındaki Sofralara da Taşıyor

138 Yıldır Ürettiği Güllacı, Yurt Dışındaki Sofralara da Taşıyor

1 saat önce

Osmanlı mutfağının önde gelen tatlılarından ve ramazan ayında iftar sofralarını süsleyen güllacı 138 yıldır üreten Saffet Abdullah Güllaçları, geleneksel Türk tatlısını 4. kuşak temsilcileriyle yurt dışına da taşıyor.

Osmanlı mutfağının önde gelen tatlılarından ve ramazan ayında iftar sofralarını süsleyen güllacı 138 yıldır üreten Saffet Abdullah Güllaçları, geleneksel Türk tatlısını 4. kuşak temsilcileriyle yurt dışına da taşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:35 Kaynak: Youtube

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