139 kez intihara teşebbüs eden adam, bu sefer de Rize'de 6 katlı binanın çatısına çıktı - Son Dakika

Pazar ilçesi Pazar Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın çatısına çıkan Siirt nüfusuna kayıtlı Hasan İ. (29) intihara kalkıştı. Binanın çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, Pazar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de olay yerine geldi.

İKNA EDİLEREK ASAĞI İNDİRİLDİ

Binanın çatısına uzatılan vinçle Hasan İ. ikna edilmeye çalışıldı. Şahıs, polis ve itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının ardından binadan aşağıya indirildi. Yaşananları adeta film gibi izleyen Pazarlılar ise, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

FARKLI ŞEHİRLERDE İNTİHARA TEŞEBBÜS EDİYOR

Hasan İ'nin daha önce ülkenin farklı bölgelerinde 139 kez çatılara çıkarak intihara teşebbüs ettiği öğrenildi. Hasan İ., 22. kez kalkıştığı intihar girişiminde ise Rize merkez Piriçelebi Mahallesi'nde bir iş hanının çatısına çıkmıştı.