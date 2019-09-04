139 yıllık cami restore edilmeyi bekliyor

Restore edilmesi beklenen 139 yıllık Yukarı Cami kaderine terk edildi

Turistlerinde yoğun ilgi gösterdiği cami restore edileceği günü bekliyor

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan, turistler tarafından da yoğun ilgi gören ve 1880 yılında yapılan tarihi Yukarı Cami'nin geciken restorasyonuna vatandaşlar tepki gösterdi. Koruma altında olan ancak restorasyona bir türlü başlamayan cami adeta kaderine terk edildi.

Pamukkale ilçesindeki Yukarı Cami'nin yaklaşık bir buçuk yıldır restorasyon çalışmalarının başlamaması vatandaşların tepkisine neden oldu. İlçenin en eski camilerinden olan Pamukkale ilçesinin Akköy Mahallesi'nde bulunan ve 1880 yıllarında inşa edilen Yukarı Cami 2005 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kanunu kapsamında koruma altına alındı. Cami için geçtiğimiz yıllarda ise restorasyon kararı alındı. Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı tarafından restorasyonu yapılacak camiler listesine alınan Yukarı Cami'nin ödeneğinin ayrıldığı ancak restorasyonunun yapılmadığı kaydedildi. Konumu ve tarihi gereği çok sayıda yabancı ziyaretçininde ziyaret ettiği caminin ahşap oymaları, dönemin koşullarına ve imkanlarına göre eşsiz el emeği duvar resimleri tavandan akan yağmur suyu ve bakımsızlık nedeniyle tahrip olmuş durumda.

"Turistlere bu camiyi gösterirken utanıyoruz"

12 senedir caminin yağmur altında olduğunu belirten Akköy'ün 18 yıllık eski muhtarı Yusuf Temurhan "Bize şimdi başka yerlerden turistler geliyor, hakikaten de utanıyoruz biz bu camiyi gösterirken utanıyoruz. Gören turistler bakıyorlar hiç restore olmamış fakat tarihi eser çok güzel, nereden bulundu bu boyalar diyorlar. Yağmur suları zaten akıyor aşağıya caminin içine zaten her yer tahta olduğu için kurtlar eledi tahtaları. Camimiz yıkılmak üzere" dedi.

"Ödeneği çıktı neden restorasyonu yapılmıyor "

Üniversite okuyan öğrencilerin de ödevlerine bu caminin konu olduğunu, öğretmenlerin bu cami üzerinden ödev verdiğini belirten Abudullah Sevinç "Camimiz tarihi eser olarak kayıtlara geçmiş ve ödeneği de çıkmış. Halen beklemekteyiz ödeneği çıktı neden yapılmıyor? Bu restorasyon işinin yapılmasını istiyorum ve tüm yetkililere sesleniyorum lütfen burayı biraz daha çabuklaştırın" dedi.

Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı tarafından restorasyonu yapılacak camiler listesinde yer alan caminin restorasyonunun ise önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.