14.07.2021 Basın Duyurusu (Kurban Bayramı Tedbirleri)

KURBAN BAYRAMI TATİLİ SÜRESİNCE

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YAPACAĞI GÖREVLER

İl Jandarma Komutanlığı : İrtibat kurulacak Telefonlar : ( 262 51 37-38

( 156 (Jandarma İmdat)

Polis sorumluluk alanı dışında kalan sahada gerekli tedbir ve tertibatının alınması, Pandemi tedbirlerine (sosyal mesafe ve maske) titizlikle uyulması, Kurban Bayramı nedeniyle hazırlanan güvenlik tedbir planının 16 Temmuz 2021 Cuma günü Saat: 14. 00'e kadar Valilik Makamına sunulması, Motorize birlikler ile gerekli kontrollerin yapılması, Bayram münasebetiyle, İl Merkezinden İlçelerimize ve İlçelerden İlçelere trafik akışı yoğunlaşacağından gerekli tedbirlerin alınması, İl Emniyet Müdürlüğü İrtibat kurulacak Telefonlar : ( 241 50 00-241 50 05

: ( 155 ( Polis İmdat )

Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla hassas yerleri koruma önlemlerinin gözden geçirilerek gerekli tertibatın yapılması, Kurban Bayramı nedeniyle, yoğunlaşacak olan şehir içi ve şehirlerarası trafik akışının sağlanması, Trafik akışının yoğun olacağı, Gar, Otobüs Terminali ile Hava Limanında ek güvenlik önlemlerinin alınması, Eğlence yerleri ve umuma açık yerlerde pandemi tedbirlerine (sosyal mesafe ve maske) titizlikle uyulması, çevreyi rahatsız etmemeleri için sürekli kontrol altında tutulması, gerektiğinde uyarılarak saatinde kapatılmasının sağlanması, Bayram tatili süresince şehir genelinde gerekli emniyet tedbir ve tertibatının alınması, Kurban Bayramı nedeniyle hazırlanan güvenlik tedbirleri planının 16 Temmuz 2021 Cuma günü Saat: 14. 00'e kadar Valilik Makamına sunulması, İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Çocuk Hastanesi'nde nöbetçi doktor ve yeteri kadar yardımcı sağlık personelinin görevi başında hazır bulundurulmasını, Nöbetçi eczanelerin tespit edilerek açık olmalarının sağlanmasını, Yeteri kadar ambulans ve uzman doktor ile sağlık ekibinin acil durumlara müdahale edecek şekilde hazır bulundurulmasını, Sağlık Hizmetleriyle İlgili Telefon Numaraları:

İl Sağlık Müdürlüğü : ( 228 69 94-228 44 31-223 72 51-223 75 26 Eğitim ve Araştırma Hastanesi : ( 228 00 50 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi : ( 2488141 Çocuk Hastanesi : ( 224 64 55-224 57 51-52-53 Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi : ( 223 72 58-223 40 18 112 Komuta Kontrol Merkezi : ( 112 Halk Sağlığı Müdürlüğü : ( 262 10 36-262 55 23-262 55 25 d) Büyükşehir ve Alt Kademe Belediye Başkanlıkları

Kurban satış yerleri ve kesim alanlarında oluşabilecek yoğunluk/kalabalıkların pandemi tedbirleri (temizlik, sosyal mesafe ve maske) usul ve esasları uygulanması için gerekli tedbirlerin alınması, Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında, kurban kesimine müsaade edilmemesi için denetim ekiplerin oluşturulması. Kurban Bayramı süresince Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve alt kademe Belediye Başkanlıklarınca Zabıta, İtfaiye, Temizlik ve Su hizmetleri ile Piyasa ve işyerlerinin başta pandemi tedbirlerine (temizlik, sosyal mesafe ve maske) uyulması ve bu işyerlerinde fiyat ve kalite denetimleri için esnaf odaları ile iş birliğine gidilmesini, Şehirde gerekli olan temizlik hizmetlerinin aksamadan yerine getirilmesini, Belediye Hizmetleri ile ilgili telefon numaraları:

Cenaze İşleri : ( 251 37 81 İtfaiye : ( 110 Yenişehir Belediyesi Zabıta Md. : ( 228 96 55 Suriçi Belediye Zabıta Müdürlüğü : ( 223 60 62 Bağlar Belediye Zabıta Müdürlüğü : ( 236 09 16 Kayapınar Belediye Zabıta Müd. : ( 251 24 25 e) Tarım ve Orman İl Müdürlüğü

Kurban Bayramı süresince kısıtlama kapsamı dışında kalan gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, işleme ve satış-pazarlama ile ilgili kontrol ve denetimlerinin yapılmasını, İlgili Telefon Numaraları:

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü : ( 223 60 55

Alo Gıda Hattı : ( 174

f) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Kurban Bayramı süresince meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda olaylara anında müdahale edebilecek yeteri kadar ekip ve personel görevlendirmesinin yapılarak görevi başında hazır bulundurulmasını, İlgili Telefon Numaraları:

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü : ( 228 54 09 Alo AFAD Hattı : ( 122

g) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü:

Kurban Bayramı süresince kurumun görev alanına giren konularla ilgili yeterli sayıda ekip ve personel görevlendirmesinin yapılarak görevi başında hazır bulundurulmasını, İlgili Telefon Numaraları:

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü : ( 234 14 06 - 237 14 06 - 237 14 07 - 237 14 00 Alo Çevre Hattı : ( 181 DİĞER HUSUSLAR :

a) DEDAŞ İl Müdürlüğü

İlimize kesintisiz ve yeterli güçte elektrik verilmesi için gereken önlemlerin alınmasını, Meydana gelebilecek arızalara ve elektrik kesintilerine karşı yeterli ekip ve teknik personelin görevi başında hazır bulunmasını, DEDAŞ Elektrik arıza telefon numarası : ( 251 21 35-45

( 252 18 00-(01-02)

( 252 18 04 (Köy arızaları için)

b) TÜRK-TELEKOM Başmüdürlüğü/ Posta İşletme Başmüdürlüğü

Vatandaşlarımızın haberleşme hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmeleri için Posta İşletme ve Türk-telekom Başmüdürlüğünce uygun görülen tedbirlerin alınması, Meydana gelebilecek arızalara karşı yeteri kadar ekip ve teknik personelin görevi başında hazır bulundurulmasını, Türk- Telekom irtibat telefon numaraları : ( 121 (Telefon Arıza)

( 555 12 84 (Nöbetçi Amirliği)

KAYMAKAMLIKLAR

Kaymakamlıklar tarafından Kurban Bayramı tatili sebebiyle vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine yönelik yukarıdakilere benzer önlemler İlçeler itibariyle planlanacak ve bu planın bir örneği 16 Temmuz 2021 Cuma günü Saat: 14. 00'e kadar Valilik Makamına sunulacaktır.