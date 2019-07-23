14 AB ülkesi Akdeniz'de kurtarılan göçmenleri paylaşacak

Avrupa Birliği üyesi 14 ülke Akdeniz'i geçmeye çalışırken bulunacak olan göçmenlerin paylaşımını sağlayacak 'Dayanışma Mekanizması' üzerinde uzlaşma sağladı. Karar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kamuoyuna duyurulurken, mekanizmanın nasıl işleyeceğine ilişkin detaylara şimdilik yer verilmedi.Fransız hükümetinden edinilen ilk bilgilere göre bu ülkeler arasında Fransa ve Almanya'nın dışında Finlandiya, Portekiz, Lüksemburg, Litvanya, Hırvatistan ve İrlanda bulunuyor.