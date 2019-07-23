Son Dakika Haberleri: 14 AB ülkesi Akdeniz'de kurtarılan göçmenleri paylaşacak
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14 AB ülkesi Akdeniz'de kurtarılan göçmenleri paylaşacak

15 dakika önce

Avrupa Birliği üyesi 14 ülke Akdeniz’i geçmeye çalışırken bulunacak olan göçmenlerin paylaşımını sağlayacak 'Dayanışma Mekanizması' üzerinde uzlaşma sağladı. Karar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kamuoyuna duyurulurken, mekanizmanın nasıl işleyeceğine ilişikin detaylara şimdilik yer

14 AB ülkesi Akdeniz'de kurtarılan göçmenleri paylaşacak, System.String[]
Avrupa Birliği üyesi 14 ülke Akdeniz'i geçmeye çalışırken bulunacak olan göçmenlerin paylaşımını sağlayacak 'Dayanışma Mekanizması' üzerinde uzlaşma sağladı. Karar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kamuoyuna duyurulurken, mekanizmanın nasıl işleyeceğine ilişkin detaylara şimdilik yer verilmedi.

Fransız hükümetinden edinilen ilk bilgilere göre bu ülkeler arasında Fransa ve Almanya'nın dışında Finlandiya, Portekiz, Lüksemburg, Litvanya, Hırvatistan ve İrlanda bulunuyor.
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Avrupa Birliği, Akdeniz, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:52 
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