14 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

14 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

14 Ağustos 2020 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu 01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 01:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri 01:30 Transfer 02:30 Süper Lig En İyi 10 Asist 02:30 TFF 1. Lig'in Kralı Marco Paixao 02:45 Maç Saati 04:00 beIN Manşet 04:30 Transfer 05:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu 05:45 Z Raporu 06:00 beIN Manşet 06:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri 07:00 Selçuk İnan Hikaye 07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller 07:00 TFF 1. Lig Top 20 Gol 07:15 Süper Lig Haftanın Golleri 07:30 Özel Röportaj 07:30 Maç Saati 08:30 Maç Saati 09:15 Maç Saati 10:15 Kısa Özet 10:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar 10:30 Geniş Özet 11:00 Transfer 12:00 Maç Saati 13:30 Süper Lig En İyi 10 Asist 13:45 Süper Lig Haftanın Golleri 13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 14:00 Kolaysa Anlat 14:00 Futbolun Şehirleri 14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet 15:00 Taraftar 15:30 Maç Saati 15:45 TFF 1. Lig'in Kralı Marco Paixao 16:00 Maç Saati 17:15 Süper Lig Maç Özetleri 17:45 Süper Lig En İyi 10 Asist 17:45 Süper Lig En İyi 10 Frikik Golü 18:00 Transfer 18:00 beIN Manşet 19:00 Kolaysa Anlat 20:00 İyi Akşamlar İstanbul 20:45 Kısa Özet 20:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar 21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü 22:00 Leipzig - A. Madrid 22:00 Barcelona - Bayern 22:00 Maç Saati 22:45 UEFA Şampiyonlar Ligi 23:00 Leipzig - A. Madrid 23:00 Barcelona - Bayern 23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 06:42

Kaynak: InterSinema.com

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