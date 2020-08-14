14 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Suikastçı
00:50 Kayıp Dünya: Jurassic Park
02:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
03:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
05:15 Kara Sevda
07:00 İki Aile
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Aramızda Kalsın
16:00 Kara Sevda
18:45 Star Haber
20:00 Kayıp Dünya: Jurassic Park
20:00 Katma Değer Şaban
21:45 Katma Değer Şaban
22:45 Çember: 13. Adım
23:45 Medcezir