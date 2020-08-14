14 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

14 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı

14 Ağustos 2020 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:15 Suikastçı 00:50 Kayıp Dünya: Jurassic Park 02:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 03:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 05:15 Kara Sevda 07:00 İki Aile 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13:15 Aramızda Kalsın 16:00 Kara Sevda 18:45 Star Haber 20:00 Kayıp Dünya: Jurassic Park 20:00 Katma Değer Şaban 21:45 Katma Değer Şaban 22:45 Çember: 13. Adım 23:45 Medcezir

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 06:42

Kaynak: InterSinema.com

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