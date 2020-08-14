14 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

14 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı

14 Ağustos 2020 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 01:40 Yeşil Deniz 02:05 Yeşil Deniz 03:30 Hangimiz Sevmedik 04:05 Hangimiz Sevmedik 05:50 Ege'nin Hamsisi 06:30 Ege'nin Hamsisi 09:00 Yeşil Deniz 11:30 Tozkoparan 13:00 Hangimiz Sevmedik 15:55 Kalk Gidelim 16:00 Kalk Gidelim 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Şampiyon 20:00 Dangal 23:15 Tövbeler Olsun 23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 06:42

Kaynak: InterSinema.com

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