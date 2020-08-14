14 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı
14 Ağustos 2020 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:40 Yeşil Deniz
02:05 Yeşil Deniz
03:30 Hangimiz Sevmedik
04:05 Hangimiz Sevmedik
05:50 Ege'nin Hamsisi
06:30 Ege'nin Hamsisi
09:00 Yeşil Deniz
11:30 Tozkoparan
13:00 Hangimiz Sevmedik
15:55 Kalk Gidelim
16:00 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Şampiyon
20:00 Dangal
23:15 Tövbeler Olsun
23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 06:42
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 14 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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