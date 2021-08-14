Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Maç Saati
03:30 Gamer
04:30 Sezonun Golleri
05:00 Maç Saati
07:00 Yeni Gün
09:00 Maç Saati
10:45 21 Takım 21 Gol
11:00 beIN Manşet
12:30 Süper Lig Maç Özetleri
13:45 Yeni Sezonun Modası
14:15 21 Takım 21 Gol
14:30 Süper Lig Maç Özetleri
16:00 Maç Saati
17:00 Gamer
17:45 Süper Lig Sezonun Altın 11'i
18:00 Bundesliga Special
19:00 Taraftar
20:00 Süper Lig Maç Özetleri
21:00 Süper Lig 2020 - 2021 Sezonu En Güzel 100 Gol
21:30 Kolaysa Anlat
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 14 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika