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14 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

14 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı

14.08.2021 06:42
14 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

14 Ağustos 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Aktüel Futbol Transfer

04:00 Spor Artı

05:00 Transfer Gündemi

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

09:50 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:35 TBMM-TV

17:50 Takvim Yaprakları

18:00 Spor Merkezi

20:00 Spor Akşamı

20:45 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

21:00 Futbol Anadolu

23:00 Transfer Gündemi

14 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı

Transfer, Futbol, Aktüel, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 14 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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