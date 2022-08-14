Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Göktaşı Kıyameti
03:00 Arda ile Omuz Omuza
03:45 Müzik Arası
04:45 Bodrum Masalı
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Aşkın 5 Hali
15:15 Çok Güzel Hareketler 2
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kod Adı: Londra
22:00 Kod Adı: Londra
23:45 Seversin
Son Dakika › TV › 14 Ağustos 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika