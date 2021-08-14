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14 Ağustos Cumartesi Spor Gündemi - Son Dakika

14 Ağustos Cumartesi Spor Gündemi

14.08.2021 10:03
14 Ağustos Cumartesi Spor Gündemi, System.String[]

Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı değerlendirdiHande Baladın: Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz madalya kazanmak"Ülkemiz zor zamanlardan geçerken çoğu insanın kalpleri bizimle attı"Simge Aköz: Türk voleybolu adına güzel bir noktadayız"İnsanları gece 3'te kaldırmamızın tek sebebi...

Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı değerlendirdi

Hande Baladın: Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz madalya kazanmak

"Ülkemiz zor zamanlardan geçerken çoğu insanın kalpleri bizimle attı"Simge Aköz: Türk voleybolu adına güzel bir noktadayız"İnsanları gece 3'te kaldırmamızın tek sebebi sahada verdiğimiz sonu gelmeyen mücadeledir""Madalya umudumuz var" Meliha İsmailoğlu: Keşke Güney Kore maçını kazanıp ilk 4'e girebilseydik"Son olimpiyat şampiyonu Çin bize karşı çözüm bulamadı""Altın madalyayı çok istemiştik" Tuğba Şenoğlu: Güney Kore bize karşı en iyi oyununu oynadıDerya Cebecioğlu: Ablalarımızın başlattığı şeye devam ederek üzerine koymak istiyoruz"Şampiyonluğu almak istiyoruz""Tekrar yuvama döndüğüm için mutluyum"

SÜPER LİG 19.15 Vavacars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK21.45 Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa 21.45 Altay - Yukatel Kayserispor

TFF 1. LİG19.15 İstanbulspor - Manisa FK  21.45 Balıkesirspor - Beypiliç Boluspor 21.45 Denizlispor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

FENERBAHÇE Adana Demirspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.20.30 Takım Adana'ya gidecek.21.30 Sarı-lacivertlilerin kentte karşılanışı.

GALATASARAYSarı-kırmızılılar, Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacağı GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞTakım izinli

AVRUPA'DAN MAÇLAR17.00 Leicester City - Wolverhampton (Çağlar Söyüncü)18: 00 Lille - Nice ( Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik)

VOLEYBOL

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası hazırlıklarını sürdürecek.


Spor Toto Süper Lig, Filenin Sultanları, Olimpiyat, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 14 Ağustos Cumartesi Spor Gündemi - Son Dakika Spor


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