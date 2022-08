TEKNOFEST HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan TEKNOFEST için hazırlıklar tamamlandı. TEKNOFEST ile paralel olarak 12- 14 Ağustos'ta da Gençlik Oyunları Festivali düzenlenecek.

Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde Afyon Motor Sporları Merkezi'nde yapılacak olan TEKNOFEST, yarın başlıyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenecek olan TEKNOFEST'e 2 bin 400 öğrenci katılacak. Afyonkarahisar'da uluslararası ve liseler arasında düzenlenecek TEKNOFEST'te 12 Ağustos Cuma günü Emir Can İğrek, 13 Ağustos Cumartesi günü Alp Güvenir ve Atiye, 14 Ağustos Pazar günü ise Rafet El Roman sahneye çıkacak. TEKNOFEST'e girişler ücretsiz olacak. TEKNOFEST'in yanı sıra 12- 14 Ağustos tarihleri arasında Gençlik Oyunları Festivali de düzenlenecek. Festivale sadece kayıt yaptıran 15-25 yaş arası gençler katılabilecek.

'TEKNOFEST VE GENÇLİK FESTİVALİNİ AYNI ANDA YAPIYORUZ'

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla önceki dönem Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile 100. yıla yakışır 100 etkinlik yapılması için bir program hazırladıklarını ifade etti. Bu kapsamda 9-14 Ağustos tarihleri arasında uluslararası TEKNOFEST yarışmasının Afyonkarahisar'da yapılacağını dile getiren Başkan Zeybek, "Takriben 2 binin üzerinde bir katılımcı bekliyoruz. Aynı zamanda 12-14 Ağustos tarihleri arasında da büyük bir gençlik festivalimiz var. Yani 2 festivali, TEKNOFEST ve Gençlik Festivali'ni aynı anda yapıyoruz. Yani teknolojiyle doğayı bir arada gerçekleştirmek istiyoruz. Gençlerimize dokunmak istiyoruz. Ülkemizin geleceği açısından TEKNOFEST'i TÜBİTAK ile birlikte yaptığımız için çok önemli olduğunu bildiğimizden dolayı da TEKNOFEST'i de ilimizde gerçekleştiriyoruz. Herkesi bu TEKNOFEST'e davet ediyoruz. Bana sosyal medyadan sordular, yazmışlar, girişler ücretli mi, ücretsiz mi diye. Girişler ücretsiz. Tüm halkımız katılabilir" dedi.

'GELECEĞİMİZ GENÇLERDİR'

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke de Büyük Taarruz'un 100. yılında Afyonkarahisar ve zaferin kazanıldığı toprakların en önemli organizasyonlardan birine daha kapılarını açtığını söyledi. Akülke, "Uluslararası insansız hava araçları ve liseler arası drone yarışlarına ev sahipliği yapacak Afyon Motor Sporları Merkezi. Burada neler olacak? 2 bin 400 tane öğrencimiz Türkiye'nin her tarafından gelen öğrencimiz, TÜBİTAK tarafından düzenlenen insansız hava araçları ve liseler arası drone yarışlarında kıyasıya yarışacak. Bu organizasyonda Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Geleceğimiz gençlerdir' sloganını bir kez daha zaferin kazanıldığı topraklarda göreceğiz. Geleceğimiz olan gençler burada milli teknoloji hamlemizi, TÜBİTAK tarafından düzenlenen organizasyonda hünerlerini gösterecek. Geleceğe dönük projelerini gösterecek, ülkemizin geleceğe nasıl taşınacağını hep beraber göreceğiz. Tabii teknoloji artık hayatımızın her safhasında her alanında var. Ama bir taraftan da doğa ile beraber Afyon'da zaferin kazanıldığı topraklarda 12- 13- 14 Ağustos tarihlerinde gençlik oyunları düzenlenecek. Bir tarafta teknoloji, bir tarafta doğayla iç içe gençlerimiz" diye konuştu.