14. Altın Kemer Yağlı Güreşlerinde; Başpehlivan Nedim Gürel oldu

14. Altın Kemer Yağlı Güreşleri heyecanı son günün çeyrek final yarı final ve final heyecanıyla katlandı. İlk gün cuma namazı sonrası düzenlenen kortejle başpehlivanlar Cumhuriyet Bulvarında yürüyerek hem organizasyonun startını vermiş hem de Kocaeli halkını güreşleri izlemeye davet etmişti. 3 gün süren organizasyonda binin üzerinde güreşçi, bu yıl İzmit Atletizm Pistinde kol bağladı. Türk kültürünün önemli değerlerinden ata sporumuz yağlı güreş, Kocaeli'de yaşatıldı. Son gün 14 kategoride minikten küçükortaküçük, Küçük ortabüyük, Büyük orta, Baş altı, başpehlivanlık elemeleri yapıldı. Dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.Alana gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın Altın Kemer yağlı güreşlerinde final heyecanına ortak oldu. Başpehlivanlık finalinde İsmail Balaban ve Nedim Gürel'in güreşini heyecanla takip etti. Kıyasıya mücadeleden sonra başpehlivanlığı ve altın kemeri kazanan Kocaeli sporcusu Nedim Gürele altın kemeri ve kupayı takdim etti.

İSMAİL BALABAN İLE NEDİM GÜREL FİNALE KALDI

Kocaelili eski Avrupa ve Dünya Şampiyonu Ömer Arslantaş onuruna düzenlenen güreş organizasyonuna Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipoğlu, Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve çok sayıda güreş sever katıldı. Turnuvaya farklı illerden katılım sağlayan yaklaşık bin pehlivan son gün çeyrek final, yarı final ve final heyecanını yaşadı. 65 başpehlivan son gün çeyrek final için kıyasıya yarıştı. Çeyrek finale bir pehlivan rahatsızlığı sebebi ile çekildiğinden 7 pehlivan katıldı. Yarı finale üçü Kocaeliden Faruk Akkoyun, Hüseyin Gümüşalan Nedim Gürel ile Dünya Şalvar Güreşi Şampiyonu İsmail Balaban kaldı. Finale ise Nedim Gürel İle İsmail Balaban final mücadelesi verdi.

ALTIN KEMER SAHİBİNİ BULDU

960 pehlivan 65 başpehlivanın altın kemer için mücadele verdiği turnuvanın kazananı Kocaeli Karamürselden Nedim Gürel oldu. Gürel, Dünya Şalvar Güreşi Şampiyonu İsmail Balabanı yenerek başpehlivanlığı kazandı. Birbirlerinin sırtını yere getirmek için kıyasıya bir mücadeleye veren güreşçilere, izlemeye gelenler de alkışlar ve tezahüratlarla destek verdi. Final akşam saat 21:00'e kadar sürdü. Daha öncede kırkpınarda başpehlivan olan İsmail Balabanı Kocaeliden katılan Nedim Güler yenerek aş pehlivanlığı kazandı. Başpehlivanlık kategorisinde 3'e giren pehlivanlara madalya ve kupa takdim edildi.Nedim Gürel madalya, kupa ve maddi değeri 120 bin TL olan altın kemerin sahibi oldu. Nedim Gürele altın kemerini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın elinden aldı. Başkan Tahir Büyükakın finale kalanlara ödülünü vermeden önce Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Dünya Şampiyonu Ömer Arslantaş, Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'na plaket verdi.

Kategorisinde birinci olan Pehlivanlara madalya ve kupa dışında altın hediye edildi. 2. ve 3. olan pehlivanlara ise Madalya ve kupa taktim edildi.

Kazanan Pehlivanlar şöyle;

Minikler -1; 1. Arda bozkurt, 2. Doğukan Karakuş 3. Kaan Petek

Minik -2 ; Aydıncan Gümüşdağ 2. Yakup İsmail Çolakçı 3. Mustafa Yanmaz 3.Hamza Yakup Oran

Teşvik-1; Cemal Yiğit Purcu, 2.Muhammet Mustafa Kalyncu 3. Ömer Gül 3. Tuğrul Demirci

Teşvik – 2 ; 1. Serhat Abay 2. Ersan Yatkın 3. Bahdır Bıçak 3. Yunus Emre Öz

Tozkoparan; 1.Beytullah Sarı, 2. Caner Arslan 3.Arda Kaan Karamıklı 3.semih Kayacan

Ayak; 1. İlker Gönültaş 2. Özer Özgür Arslan 3. İsmail Genç 3. Yunus Emre Balcı

Deste Küçük; 1.Caner Baysal 2. Hüseyin Şenel 3. Mikail Bilen 3.Yusuf Can Aktaş

DesteOrta ; 1.Raman Yıldız Cilenker 2. Yusuf İslam Taş 3.Yiğit Öztürkcan 3. Yusuf Kırat

Deste Büyük; 1. Rıza Durmuş, 2. Berk Avcı 3. Alperen Atar 3. Bilal Taha Coşar

Küçük Orta Küçük; 1. Yunus Emre Uzuner 2. Muhammet Ocak 3. Ali Kan 3. AlperÖnal

Küçükorta Büyük; 1. Kerem Kahya 2. Ahmethan Yıldız 3. Emre Duman 3. İsmet Topala

Büyükorta; 1. M. Kemal Kıyı 2. Halilcan Dağcan 3. Osman Hazar 3. Yusuf Erdoğan

Başaltı;1.Emirhan Ergin 2. Seçkin Duman 3. Toga Turan 3. Refik Öner

Baş Pehlivan; 1. Nedim Gürel 2. İsmail Balaban 3. Faruk Akkoyun 3. Hüseyin Gümüşalan