14. Ankara Kitap Fuarı açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 14. Ankara Kitap Fuarı açılıyor - Son Dakika

14. Ankara Kitap Fuarı açılıyor

6 saat önce

Ankara Kitap Fuarı, 28 Şubat Cuma günü 14'üncü kez kapılarını açacak.

14. Ankara Kitap Fuarı açılıyor, System.String[]

Ankara Kitap Fuarı, 28 Şubat Cuma günü 14'üncü kez kapılarını açacak.

Eylül Fuarcılık tarafından 28 Şubat- 8 Mart tarihlerinde ATO Congresium'da 14'üncüsü düzenlenecek Ankara Kitap Fuarı'na 300'ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılacak.

Fuarda 10 gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de olduğu binden fazla etkinlik yapılacak.

Sahafların da bulunacağı fuarda okurlar birbirinden ilginç sahaf stantlarıyla karşılaşacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, Fransa Büyükelçiliği ve Eylül Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenecek fuarın onur konuğu Gülten Dayıoğlu, uluslararası onur konuğu Fransız yazar, gazeteci ve senarist Jean- Christophe Grange olacak.

Fuarın, bu seneki konuk ülkesi Fransa ile yapılan iş birliği doğrultusunda fuar boyunca Fransız edebiyatı ve kültürü hakkında çeşitli konferans ve paneller düzenlenecek. Fransız yazarlar Jean Paul Mongin, Brigitte Labbe ile İlber Ortaylı, Ahmet Ümit, Murathan Mungan, Hayati İnanç, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gupse Özay ve daha birçok yazarın katıldığı imza ve söyleşi programları yapılacak.

Fuar her gün 10.00 - 20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

28 Şubat, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:40 Kaynak: AA
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