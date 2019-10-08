Son Dakika Haberleri: 14 araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu
Son Dakika 3. Sayfa 14 araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu

14 araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu

1 saat önce

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan alkol kontrol uygulamasında 14 sürücünün ehliyetine el konuldu.

14 araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu, System.String[]

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan alkol kontrol uygulamasında 14 sürücünün ehliyetine el konuldu.


Edinilen bilgilere göre, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla alkol denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde 625 araç kontrol edilirken kusurlu olduğu tespit edilen 31 araca ve sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 14 sürücünün ise alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetlerine el konulduğu öğrenildi. - NEVŞEHİR

Trafik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:36 Kaynak: İHA
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