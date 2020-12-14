14 Aralık 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Akrep

00:15 Sol Yanım

03:00 Ölüm Pençeleri

03:00 Ölüm Takımı

04:30 Geniş Aile

04:30 Türk Müziği

05:30 Geniş Aile

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:30 Medcezir

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Sol Yanım

13:15 Gerçeğin Peşinde

15:45 Akrep

16:15 En Güzel Bölüm

16:30 Söz

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

20:00 Sefirin Kızı