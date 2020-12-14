14 Aralık 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

14 Aralık 2020 Star Yayın Akışı
14.12.2020 06:42
14 Aralık 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Akrep
00:15 Sol Yanım
03:00 Ölüm Pençeleri
03:00 Ölüm Takımı
04:30 Geniş Aile
04:30 Türk Müziği
05:30 Geniş Aile
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:30 Medcezir
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Sol Yanım
13:15 Gerçeğin Peşinde
15:45 Akrep
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Söz
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
20:00 Sefirin Kızı
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