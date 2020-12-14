14 Aralık 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

14 Aralık 2020 Tv 2 Yayın Akışı

14.12.2020 06:42
14 Aralık 2020 Tv 2 Yayın Akışı, System.String[]

14 Aralık 2020 Pazartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:40 Çocuklar Duymasın

02:00 Çocuklar Duymasın

03:30 O Şimdi Mahkum

03:30 Ben Bilmem Eşim Bilir

05:10 Senden İyi Yok

05:30 Müzik

06:00 Kavak Yelleri

06:00 Güllerin Savaşı

08:00 Afili Aşk

08:15 Akasya Durağı

10:30 Yanımda Kal

11:00 Annem

12:45 Çok Gezenti

13:30 Asi

14:00 Senden İyi Yok

15:15 Geniş Aile

16:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

17:00 Çocuklar Duymasın

19:45 Kelime Oyunu

21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

21:15 Yalan Dünya

23:30 Galip Derviş

23:45 O Şimdi Mahkum

14 Aralık 2020 Tv 2 Yayın Akışı

çocuklar duymasın dizisi, O Şimdi Mahkum, Okuyucular, TV, TV, Son Dakika

- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 14 Aralık 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronada yeni tehlike! Mutasyona uğrayan virüs aşıyı etkisiz hale getirebilir Hırvat teknik adam Otto Bariç, koronavirüse yenik düştü Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren yeni savunma bütçesini veto edecek Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu Fox TV'nin iddialı dizisi Çocukluk ekranlara veda ediyor
Bir süredir ÇGHB 2'de görülmeyen Yılmaz Erdoğan, yeni bir film projesi için koltuğunu Eser Yenenler'e devretti Bir süredir ÇGHB 2'de görülmeyen Yılmaz Erdoğan, yeni bir film projesi için koltuğunu Eser Yenenler'e devretti         
00:00
Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti         
23:41
ABD Hazine Bakanlığı'na ait çok sayıda gizli veri çalındı! Ulusal Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı ABD Hazine Bakanlığı'na ait çok sayıda gizli veri çalındı! Ulusal Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı         
22:43
Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti         
22:16
İranlı eski milletvekili Nasıri, Zarif'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımını eleştirdi İranlı eski milletvekili Nasıri, Zarif'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımını eleştirdi         
21:46
Sahte polis, gerçek sivil polise kimlik sorunca yakalandı Sahte polis, gerçek sivil polise kimlik sorunca yakalandı         
21:15
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve tablet açıklaması Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve tablet açıklaması         
20:19
Usta oyuncu Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya 'Sihirli Annem' tepkisi: Gücüme gitti Usta oyuncu Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya 'Sihirli Annem' tepkisi: Gücüme gitti         
20:03
Türkiye'den Tunus'a 80 milyon dolarlık ANKA-S İHA ihracatı Türkiye'den Tunus'a 80 milyon dolarlık ANKA-S İHA ihracatı         
17:59
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma         
17:56
Koronavirüs aynı aileden 3 kişiyi hayattan kopardı Koronavirüs aynı aileden 3 kişiyi hayattan kopardı         
16:29
Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt         
15:32
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu         
14:16
Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada         
14:04
2 aylık buzağıya cinsel saldırı, 2 aylık buzağıya cinsel saldırı, "mala zarar verilmedi" gerekçesiyle cezasız kaldı         
11:00
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum         
10:43
7 yaşındaki kız çocuğu, yaptığı bileklikleri satarak hastaneye tam 157 bin lira bağışladı 7 yaşındaki kız çocuğu, yaptığı bileklikleri satarak hastaneye tam 157 bin lira bağışladı         
21:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 06:57:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 14 Aralık 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei