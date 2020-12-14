14 Aralık 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:40 Çocuklar Duymasın

02:00 Çocuklar Duymasın

03:30 O Şimdi Mahkum

03:30 Ben Bilmem Eşim Bilir

05:10 Senden İyi Yok

05:30 Müzik

06:00 Kavak Yelleri

06:00 Güllerin Savaşı

08:00 Afili Aşk

08:15 Akasya Durağı

10:30 Yanımda Kal

11:00 Annem

12:45 Çok Gezenti

13:30 Asi

14:00 Senden İyi Yok

15:15 Geniş Aile

16:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

17:00 Çocuklar Duymasın

19:45 Kelime Oyunu

21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

21:15 Yalan Dünya

23:30 Galip Derviş

23:45 O Şimdi Mahkum