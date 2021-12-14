14 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Teknik Analiz

02:00 % 100 Futbol

03:00 Futbol Gecesi

05:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

05:15 Balıkesirspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İstanbulspor A.Ş. - Eyüpspor

08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler

08:55 Hava Durumu

09:00 Spor Sabahı

10:00 Spor Bülteni

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Avrupa Stüdyosu

12:30 Spor Bülteni

13:25 Spor Kitaplığı

13:30 Spor Haftasonu

14:55 Fenerbehçe HDI Sigorta - Spor Toto

17:00 Spor Bülteni

18:00 Spor Haftasonu

18:55 Yılport Samsunspor - MKE Ankaragücü

19:45 % 100 Futbol Devre Arası

20:00 Yılport Samsunspor - MKE Ankaragücü

21:00 % 100 Futbol

22:00 Teknik Analiz

23:00 Futbol Gecesi