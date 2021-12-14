Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:00 Futbol Gecesi
05:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:15 Balıkesirspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İstanbulspor A.Ş. - Eyüpspor
08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:30 Spor Bülteni
13:25 Spor Kitaplığı
13:30 Spor Haftasonu
14:55 Fenerbehçe HDI Sigorta - Spor Toto
17:00 Spor Bülteni
18:00 Spor Haftasonu
18:55 Yılport Samsunspor - MKE Ankaragücü
19:45 % 100 Futbol Devre Arası
20:00 Yılport Samsunspor - MKE Ankaragücü
21:00 % 100 Futbol
22:00 Teknik Analiz
23:00 Futbol Gecesi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 14 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika