Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'yı inceleyen Yunan spikerin sözleri canlı yayına damga vurdu

T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar Selçuk Bayraktar, 14 Aralık'ta Kızılelma insansız savaş uçağının ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bayraktar, "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..." ifadelerini kullandı. Tüm dünyada yankı uyandıran Kızılelma, Yunan televizyonlarının da bir numaralı gündemi oldu.

KIZILELMA SÖZ KONUSU OLUNCA KONUŞMAYI BİTİRMEK İSTEDİ

Bayraktar Kızılelma'yı inceleyen bir Yunan spikerin sözleri canlı yayına damga vurdu. Kızılelma'nın görüntülerinin yayınlandığı programda Yunan spiker kendisinin bir vatansever olduğunu belirterek, Kızılelma üzerine konuşmayı bitirmek istediğini söyledi.

TEKER KESME TESTLERİ YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde ilk defa hangardan çıkan uçağın görüntülerini yine Bayraktar paylaşmıştı. Bayraktar paylaşımında, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın teker kesme testini başarıyla tamamladığını duyurmuştu.

DENİZAŞIRI GÖREVLERDE ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK

Öte yandan Türkiye'nin inşa ettiği ve hâlihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol alacak.

Kızılelma birçok özelliği ile de dikkat çekiyor. Uçağın özellikleri arasında, 1500 kilogram faydalı yük kapasitesi, gelişmiş özellikler, otomatik iniş ve kalkış, düşük görünürlük, yüksek manevra kabiliyeti, görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme, AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık yer alıyor.