Son Dakika Haberleri: 14 askerin öldüğü kazadan 3 gün sonra Putin: Yangın çıkan denizaltı nükleer enerji ile çalışıyor
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14 askerin öldüğü kazadan 3 gün sonra Putin: Yangın çıkan denizaltı nükleer enerji ile çalışıyor

6 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Rus denizcinin çıkan yangın sonucu hayatını kaybettiği askeri denizaltıda nükleer mekanizma bulunduğunu açıkladı

14 askerin öldüğü kazadan 3 gün sonra Putin: Yangın çıkan denizaltı nükleer enerji ile çalışıyor, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Rus denizcinin çıkan yangın sonucu hayatını kaybettiği askeri denizaltıda nükleer enerjiyle çalıştığını kabul etti.

Kazadan 3 gün sonra yapılması nedeniyle bazı Batılı analistlerin 'itiraf' olarak nitelendirdiği söz konusu açıklama, Putin'in Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmesinden sonra geldi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:52 
Dünya
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