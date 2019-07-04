14 askerin öldüğü kazadan 3 gün sonra Putin: Yangın çıkan denizaltı nükleer enerji ile çalışıyor
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Rus denizcinin çıkan yangın sonucu hayatını kaybettiği askeri denizaltıda nükleer mekanizma bulunduğunu açıkladı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:52
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Rus denizcinin çıkan yangın sonucu hayatını kaybettiği askeri denizaltıda nükleer enerjiyle çalıştığını kabul etti.
Kazadan 3 gün sonra yapılması nedeniyle bazı Batılı analistlerin 'itiraf' olarak nitelendirdiği söz konusu açıklama, Putin'in Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmesinden sonra geldi.
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