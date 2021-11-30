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14 askerin yaşamını yitirdiği helikopter kazası hakkında açıklama: Dış etken söz konusu değil - Son Dakika

14 askerin yaşamını yitirdiği helikopter kazası hakkında açıklama: Dış etken söz konusu değil

30.11.2021 20:01

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Elçin Guliyev, 14 askerin yaşamını yitirdiği kaza hakkında "Kara kutu bulundu ve Başsavcılıkta. Araştırmalar sonucu kazanın nedeni daha da netleşecek. Şimdi net bir şey söylemek mümkün değil. Fakat şunu söyleyebiliriz ki herhangi bir dış etken söz konusu değil" açıklamasını yaptı. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Elçin Guliyev, çoğu rütbeli 14 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

İNİŞ SIRASINDA KAZA YAPTI

Devlet Sınır Hizmetlerine ait Mi-17 tipli askeri helikopterin eğitim amacıyla Sangaçal Havalimanından yerel saatle 10.16'da havalandığını belirten Guliyev, helikopterin Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanına 10.36'da iniş sırasında kaza yaptığını ifade etti.

14 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Guliyev, kazada 14 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin ise yaralandığını hatırlatarak, şehit askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileğinde bulundu.

"DIŞ ETKEN SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yaralıların hastanede tedavi altında bulunduklarını, durumlarının normal olduğunu dile getiren Guliyev, şu bilgileri verdi:

"Kazayı duyar duymaz olay yerine gittim. Olay yerini inceledik. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e rapor verdim. Aliyev de olayın daha detaylı araştırılması, şehitlerin defni ve yaralıların tedavisiyle ilgili talimatlarını verdi. Pilot, deneyimli pilotlarımızdan biriydi. Helikopter neredeyse yeni helikopter. Kısa zaman önce de bakımı yapılmıştı. Kara kutu bulundu ve Başsavcılıkta. Araştırmalar sonucu kazanın nedeni daha da netleşecek. Şimdi net bir şey söylemek mümkün değil. Fakat şunu söyleyebiliriz ki herhangi bir dış etken söz konusu değil."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAZİYELERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak, Azerbaycan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet, ailelerine ve Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.

14 askerin yaşamını yitirdiği helikopter kazası hakkında açıklama: Dış etken söz konusu değil

Recep Tayyip Erdoğan, Helikopter, Azerbaycan, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 14 askerin yaşamını yitirdiği helikopter kazası hakkında açıklama: Dış etken söz konusu değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: 14 askerin yaşamını yitirdiği helikopter kazası hakkında açıklama: Dış etken söz konusu değil - Son Dakika
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