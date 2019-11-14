Son Dakika Haberleri: 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'da seçime ilişkin davayı 21 Şubat 2020 tarihine erteledi.
Son Dakika Spor 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'da seçime ilişkin davayı 21 Şubat 2020 tarihine erteledi. - Son Dakika Spor

14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'da seçime ilişkin davayı 21 Şubat 2020 tarihine erteledi.

6 saat önce

14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'da seçime ilişkin davayı 21 Şubat 2020 tarihine erteledi.

14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'da seçime ilişkin davayı 21 Şubat 2020 tarihine erteledi., System.String[]

14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'da seçime ilişkin davayı 21 Şubat 2020 tarihine erteledi. Duruşma tarihine kadar, mevcut Galatasaray yönetimi görevine devam edecek. - İSTANBUL

Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:48 Kaynak: İHA
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'da seçime ilişkin davayı 21 Şubat 2020 tarihine erteledi.
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