Son Dakika Haberleri: 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası

14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası

51 dakika önce

14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası, Antalya'da başladı.

14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası, Antalya'da başladı.

Kemer Spor Salonu'nda 3 gün sürecek organizasyona 26 ülkeden 541 sporcu katılırken, Türkiye'den ise 53 sporcu yer aldı.

Yıl içerisinde düzenlenen müsabakalarda kota kazanan 19 sporcu da bu organizasyonda tatamiye çıkma hakkı elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonu Dış İlişkiler Koordinatörü ve Avrupa Tekvando Birliği Organizasyon Komitesi Başkanı Ali Sağırkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu branşta sporcuların karşılıklı mücadele ettiği ve tekniklerin hayali çizimlerle sunulduğu iki formatın olduğunu söyledi.

Tekvando tekniklerinin hayali çizimlerle sunulduğu formatın "poomse" olarak adlandırıldığını anlatan Sağırkaya, 14. Avrupa Poomse Şampiyonası'na da Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını belirtti.

"Kendi evimizde şampiyonluk bekliyoruz"

Türkiye'nin tekvando branşında dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu ifade eden Sağırkaya, 2017'de takım halinde dünya ikincisi olduklarını hatırlattı.

Yunanistan'da 2017'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin büyük bir başarıya imza attığını vurgulayan Sağırkaya, "Yunanistan'da takım halinde Avrupa şampiyonu olduk. Avrupa'nın lideriyiz. Bu yıl da kendi evimizde şampiyonluk bekliyoruz. Türkiye'nin gerek spor başarısında gerekse ev sahipliği noktasında Avrupa'nın ne kadar önünde olduğunu göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Organizasyon sayesinde ülke tanıtımının da yapılacağını aktaran Sağırkaya, Türkiye'yi temsil eden sporcuların da kendi evlerinde mücadele etme imkanına kavuştuklarını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:04 Kaynak: AA

Kemer, Antalya, Türkiye, Avrupa, Spor
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