Son Dakika Haberleri: 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası

14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası

1 saat önce

Türkiye, Antalya'da düzenlenen 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nın ilk gününde 1 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası, System.String[]
Türkiye, Antalya'da düzenlenen 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nın ilk gününde 1 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Avrupa Tekvando Birliği tarafından Türkiye Tekvando Federasyonunun ev sahipliğinde Antalya'nın Kemer ilçesindeki gerçekleştirilen şampiyonaya 26 ülkeden 541 sporcu katıldı. Şampiyonanın ilk gününde 12 kategoride müsabakalar yapıldı.

Müsabakalar sonunda Şeyda Nur Yavuz, Nagihan Besleme ve Sıla Özden'den oluşan Genç Kadın Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu.

Kadınlar bireysel 30 yaş altı kategorisinde Elif Aybüke Yılmaz, kadınlar bireysel 65 yaş altı kategorisinde Nevin Baş, erkekler bireysel 65 yaş altı kategorisinde Şerif Kandırmış, kadınlar serbest stil 17 yaş üstü kategorisinde Gülsena Karakuyulu, serbest stil 17 yaş altı çiftler kategorisinde Muhammed Çağrı Gülen-İremnur Öztürk gümüş madalya kazandı.

Serbest stil erkekler bireysel 17 yaş üstünde Emirhan Muran ile Yiğit Kemal Yılmaz,Cem Kortan Uyar, Muhammet Emin Sevinç'ten oluşan Genç Erkek Milli Takım ise bronz madalya elde etti.

İkinci gününde 16 kategoride madalyaların sahibini bulacağı 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası, 4 Nisan'da sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:24 Kaynak: AA

Türkiye, Antalya, Avrupa, Spor
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