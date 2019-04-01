Son Dakika Haberleri: 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'na Doğru

14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'na Doğru

1 saat önce

14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası, yarın Antalya'da başlayacak.

14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'na Doğru, System.String[]
14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası, yarın Antalya'da başlayacak.

Kemer Spor Salonu'nda 3 gün sürecek organizasyonda 26 ülkeden 541 sporcu mücadele verecek, Türkiye'yi ise 35 kategoride 53 sporcu temsil edecek.

Yıl içerisinde düzenlenen müsabakalarda kota kazanan 19 sporcu da 11 kategoride tatamiye çıkacak.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, 2015 yılında Sırbistan, 2017 yılında da Yunanistan'da yapılan Avrupa şampiyonalarında takım halinde zirvede yer aldıklarını anımsattı.

Antalya'da düzenlenecek şampiyonada takım halinde ilk sırayı almayı planladıklarını belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Çekişmeli geçmeye aday bir şampiyona ile karşı karşıyayız. 26 ülkeden misafirlerimizi Antalya'nın Kemer ilçesinde ağırlayacağız. Avrupa'nın alanındaki en iyi isimleri burada yarışacak. Sporcularımız bu şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandı. Kendi evimizde kürsünün en üst basamağına çıkmayı hedefliyoruz."

Antalya, bu organizasyonun ardından 6 Nisan'da da ilk kez düzenlenecek Avrupa Açık Plaj Poomse Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:53 Kaynak: AA

Yunanistan, Kemer, Antalya, Avrupa, Spor
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