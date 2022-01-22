14 ayar damgalı sahte altınla dolandırmaya çalıştı - Son Dakika

ZONGULDAK'ta kuyumcu dükkanına gelen kişi, üstünde 14 ayar damgası bulunan metal üzerine altın kaplama tespih ve künyeyi kuyumcuya satmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

? Kozlu ilçesinde bir kuyumcu dükkanına gelen kişi, yanında getirdiği altın görünümlü tespih ve künyeyi 13 bin TL karşılığında satmak istedi. Kuyumcu, üzerinde 14 ayar damga bulunan tespih ve künyeyi inceledi. Altınların sahte olduğunu anlayan kuyumcu, şüpheliye geri verdi. Bunun üzerine altınları alan kişi, dükkandan çıkarak uzaklaştı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis görüntüleri inceleyerek soruşturma başlattı.

'İFLAS EDEN KUYUMCULAR, 14 AYAR DAMGA UYGULUYOR'

Zonguldak Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Çetin Çelik, iflas eden kuyumcuların metal üzerine altın kaplama yaparak 14 ayar damga uyguladığını iddia ederek, "Metal üzerine altın kaplama yapıp Türkiye'nin her yerindeki kuyumcuları kandırarak onlardan rant elde etmeye çalışan birçok çeteden biriydi bugün görülen şahıslar. Çok hızlı oldukları için elimizden kaçtılar. Bizim elimizden gelen kuyumcular WhatsApp grubundan birbirimizi uyarmaktır. Biz elimizden kaçırdık ama kuyumcu arkadaşlarımızı uyararak bu şahısları adalete teslim edeceğiz" dedi.