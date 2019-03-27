Son Dakika Haberleri: 14 Aydır Tutuklu Darbe Girişimi Sanığı Emekli Albaylara Tahliye

14 Aydır Tutuklu Darbe Girişimi Sanığı Emekli Albaylara Tahliye

32 dakika önce

BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan emekli albaylar Hakan Demirörs ile Bircan Karakaya'nın yargılanmaları karara bağlandı.

14 Aydır Tutuklu Darbe Girişimi Sanığı Emekli Albaylara Tahliye, System.String[]
BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan emekli albaylar Hakan Demirörs ile Bircan Karakaya'nın yargılanmaları karara bağlandı. Haklarında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemi ile dava açılan ve 14 aydır tutuklu bulunan iki sanık mahkeme heyetince, suçu işlemekte kaçınılmaz hataya düştükleri anlaşıldığından cezalandırılmalarına yer olmadığına karar verilerek tahliye edildi.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kendisini sözde 'sıkıyönetim komutanı' olarak gösteren ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alan Bursa İl Jandarma eski Komutanı Albay Yurdakul Akkuş'un yerine 15 gün vekalet eden Emekli Albay Hakan Demirörs ile o dönem Jandarma Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapan Emekli Albay Bircan Karakaya'nın yargılanmalarına devam edildi. Bursa 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Haklarında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs emek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istenen sanıklardan Bircan Karakaya, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Jandarma Bölge Komutanlığı nizamiyesi önüne geldiklerini, içeri alınmadıklarını söyledi. Karakaya, "Nizamiye önündeki karmaşadan dolayı durumun ne olduğunu anlayamadık. Sıkıyönetim ilan edildiğine dair bir şey bilmiyorduk. Sonradan sıkıyönetimden haberimiz oldu ama biz yine de Yurdakul Akkuş'un sıkıyönetim komutanı olduğunu bilmiyorduk. Kimin yasa dışı emir verdiğini de bilmiyorduk. Hakan ile birlikte otomobile binip nizamiyeden ayrıldık. Armut bahçesinde durum değerlendirmesi yaparken, Bölge Komutanı Seyfullah Saldık'ın emrine uyup geri döndük" savunmasını tekrarlayarak, beraatini ve tahliyesini istedi.

Daha önce açılan başka davada da tanık olarak dinlenen Hakan Demirörs ise nizamiyeye döndükten sonra, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alan darbeci komutan Yurdakul Akkuş'un kapattırdığı 156 hattını kendisinin tekrar açtırdığını söyleyerek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği yönündeki eski savunmasını tekrarlayarak, beraatini ve tahliyesini istedi.

Sanıkların avukatları, yaptıkları savunmalarının ardından beraatlerini ve tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti, kısa bir aradan sonra yaklaşık 14 aydır tutuklu bulunan Bircan Karakaya ile Hakan Demirörs hakkında,  her ne kadar anayasal düzeni bozmaya teşebbüs  suçundan dava açılmışsa da sanıkların suçu işlemekte kaçınılmaz hataya düştükleri anlaşıldığından cezalandırılmalarına yer olmadığını karar verilerek tahliye etti.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:07 Kaynak: DHA

Bursa, Karakaya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emeklililer Dikkat! TOKİ Başvurusu 5 Nisan'da Sona Erecek Bankalar Birliği, Türk Bankaların Yurt Dışındaki Bankalara Likidite Vermediği İddialarını Yalanladı "2030 Yılından Geldim" Deyip Bazı Kehanetlerde Bulunmuştu! Anlattıklarının Hepsi Gerçekleşti Cem Uzan'ın 375 Milyon Euro Ödemesi İçin Türkiye Tarafından Açılan Davada Karar verildi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 18:39:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 14 Aydır Tutuklu Darbe Girişimi Sanığı Emekli Albaylara Tahliye
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]