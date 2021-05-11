14 aylık yaşam savaşını kaybeden minik Huriye toprağa verildi - Son Dakika

14 aylık yaşam savaşını kaybeden minik Huriye toprağa verildi

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde 13 Mart 2020 günü meydana gelen trafik kazasında anne, baba ve ağabeyini kaybetmesinin ardından yaklaşık 14 aydır Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren 3 yaşındaki Huriye Nisa Ağırbaş, hayatını kaybetti. Minik Huriye Nisa için, bugün ailesi ve akrabalarının ikamet ettiği Sandal Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Manisa'nın Kula ilçesi İzmir- Ankara D300 karayolu Kavacık mevki'inde 13 Mart 2020 günü meydana gelen trafik kazasında, Süleyman Ağırbaş idaresindeki plakasız kasalı motosiklet, A.G.D. idaresindeki 35 KM 709 plakalı otomobil ile çarpışmış, kazanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Süleyman Ağırbaş ve kasada yolcu olarak bulunan eşi Nazire Nazlı Ağırbaşolay yerinde hayatını kaybetmişti. Genç çiftin kazada ağır yaralanan çocukları Ramazan Ağırbaşve Huriye Nisa Ağırbaşise olay yerinde yapılan tedavilerinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Yaşam savaşı başlayan çocuklardan Ramazan Ağırbaş, kazanın 3 gün ardından Manisa'daki özel bir hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetmiş ve anne babasının ardından toprağa verilmişti.

"14 aylık yaşam mücadelesi"

Elim kazada anne babası ve ağabeyini kaybeden 3 yaşındaki Huriye Nisa Ağırbaş'ın tedavisi ise kaza gününden bu yana Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'nde sürüyordu. Birkaç kez ameliyat edilen minik kız, kazada aldığı darbelerin yol açtığı solunum yetmezliğine yenik düşerek, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Minik Huriye Nisa için, bugün ailesi ve akrabalarının ikamet ettiği Sandal Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Covid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen cenaze namazında, minik kızın akrabaları ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Minik kız, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öte yandan cenaze namazına katılan Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, minik kızın yakınlarını teselli etti.