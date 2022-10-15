14 ayrı hırsızlıktan aranması olan şahıs çalıntı motosikletle yakalandı

Eskişehir'de 14 ayrı hırsızlık suçundan arandığı, haricen 12 suçunda firarisi olduğu ve 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen şahıs çalıntı motosiklet ile yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı İlçesi'nde suç ve suçlularla mücadele amacıyla şüpheli şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalarda, 1 adet çalıntı motosiklet ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli İ.C.B.'nin ise 14 adet hırsızlık suçundan aranması olduğu ve 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, ayrıca 12 ayrı dosyadan da firari olduğu öğrenildi. Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR